Die Comic-Con 2020 in San Diego fällt bedingt durch die Corona-Pandemie wie so viele andere Messen und Events aus. Dennoch müssen die Fans nicht darauf verzichten, denn die Veranstalter halten erstmals die wichtigste und weltgrößte Comic-Messe online ab, mit der Comic-Con@Home.

Wie viel kostet die Comic-Con 2020? Zum 50. Jubiläum und wegen der außergewöhnlichen Bedingungen müssen Fans erstmals keinen Eintritt bezahlen. Sämtliche Panels finden vom 22. bis 24. Juli 2020 online statt, und man kann weltweit live und kostenlos übers Internet teilnehmen.

Wir haben eine Übersicht über die wichtigsten Themenwelten in diesem Jahr einmal zusammengefasst und erklären euch, wie man an dem Online-Event teilnehmen kann.

Wie und wo findet die Comic-Con 2020 statt?

Am Mittwoch, den 22. Juli um 18:00 Uhr deutscher Zeit, beginnt die Comic-Con@Home auf der eigenen Internetseite www.comic-con.org. Zudem stehen die über 350 Live-Panels auf YouTube und für Games auf Discord zur Verfügung.

Filme und Anime werden zudem über eine Watch-Party als Plug-in des Chrome-Browsers präsentiert, die den teilnehmenden Fans und Zuschauer Diskussionen und Kommentare ermöglicht.

Filme und Serien auf der Comic-Con 2020

Wie gewohnt haben sich auch in diesem Jahr zahlreiche Studios mit ihren neuen Film und Serien-Highlights angemeldet. So gibt es etwa ein großes Panel zum Thema The Walking Dead, in dem die neuen Serien und Spin-offs vorgestellt werden. Außerdem soll hier der Starttermin für die finale Folge der zehnten Staffel enthüllt werden, die ja bekannterweise noch nicht gezeigt werden konnte und nun nachgeholt wird.

Was gibt es Neues zu Marvel und Star Wars? Disney+ wird hoffentlich ein wenig über die neuen Marvel-Serien preisgeben, jedoch haben Marvel wie auch DC auf ein eigenes großes Panel für Filme und Serien verzichtet. So gibt es bei der Comic-Con 2020 weder etwas zum neuen Batman-Film noch zu den neuen MCU-Filmen zu sehen, die ja auf nächstes Jahre verschoben worden. Ebenso verzichtet Star Wars auf eine Präsenz mit den Serien The Mandalorian, dem jüngste Neuzugang The Batch oder Infos zu neuen Kinofilmen. Erst kürzlich wurde sogar die geplante Star Wars Celebration auf 2022 verschoben.

Dafür stellt das Star Trek Franchise seine neuen Serien wie Lower Decks, Picard und die dritte Staffel von Discovery vor. Auch die vielen Stars der Serien geben sich die Ehre.

Was bietet das Programm der Comic-Con 2020? Das komplette Programm der Comic-Con@Home mit sämtlichen Links zu den Panels auf YouTube findet man hier. Zu den Highlights gehören allerdings:

Donnerstag, 23. Juli

Star Trek Panel mit vielen Stars und den Machern von Lower Decks, Picard, Discovery und mehr.

Panel mit vielen Stars und den Machern von Lower Decks, Picard, Discovery und mehr. Truth Seekers : Neue Horrorserie mit Simon Pegg (Shaun of the Dead) und Nick Frost (Hot Fuzz) auf Amazon Prime Video

: Neue Horrorserie mit Simon Pegg (Shaun of the Dead) und Nick Frost (Hot Fuzz) auf Amazon Prime Video Marvel’s 616 auf Disney+

auf Disney+ Die Serien Utopia und Upload auf Amazon Prime Video

und auf Amazon Prime Video HBO-Serie His Dark Materials

Kinofilm X-Men: The New Mutants

The Boys – Statffel 2 auf Amazon Prime Video

Freitag, 24. Juli

The Walking Dead -Franchise mit sämtlichen Serien

-Franchise mit sämtlichen Serien Lucasfilm Publishing mit neuen Comics und Romanen zu Star Wars

Neue Hulu-Serie Helstrom

Will Eisner Comic Awards

Samstag, 25. Juli

Die Simpsons

Disney+

Doctor Who

Bill & Ted 3

The Order – Staffel 2

Welche Games werden auf der Comic-Con@Home gezeigt?

Auch in diesem Jahr dürfen die Panels für Videospiele nicht fehlen. Laut Veranstalter werden über 40 verschiedene Titel während der Comic-Con 2020 auf den unterschiedlichen Plattformen vorgestellt und angespielt.

Wann: Mittwoch, 22.08. bis Sonntag, 26.08. von jeweils 19:00 Uhr bis 3:00 Uhr morgens deutscher Zeit

Wo: Discord, Facebook Live, Twitch und YouTube

Games: Zu den genannten Spielen gehören: