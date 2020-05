Happy Star Wars Day 2020! Am heutigen 4. Mai findet der alljährliche Star Wars-Tag statt, den Fans weltweit nur allzu gerne feiern möchten: Üblicherweise gibt es jede Menge neuer Merchandise-Produkte zum gesamten Franchise mit sämtlichen Kinofilmen, Serien und Videospielen.

Doch die anhaltende Corona-Pandemie macht den Fans einen dicken Strich durch die Rechnung. Zahlreiche Events und Veranstaltungen wurden im Vorfeld abgesagt und Einkaufen geht nur noch online. Dafür darf man sich auf der heimischen Couch bequem machen und durch das umfangreiche Angebot von Disney+ zappen – die neue Heimat von Star Wars.

Alle Star Wars-Filme und Serien auf Disney+

Der neue Streaming-Dienst Disney+ widmet sich am heutigen 4. Mai dem Motto „May the force be with you“ und präsentiert erstmals die komplette Sternenkrieg-Saga mit sämtlichen Kinofilmen: Angefangen mit George Lucas Prequel-Trilogie (Episode I-III) mit Anakin Skywalker und Padmé Amidala, seiner kultigen Original-Trilogie (Episode IV-VI) mit Luke Skywalker, Prinzesin Leia, Han Solo, Chewie, Yoda, Obi-Wan Kenobi und natürlich den gefürchteten Darth Vader, bis hin zum großen Finale der Sequel-Trilogie von J.J. Abrams mit den neuen Helden Rey, Finn und Poe in Das Erwachen der Macht, Die letzten Jedi und schließlich Der Aufstieg Skywalkers als großes Finale der Saga.

Star Wars 9 ab heute auf Disney Plus – Star Wars Day 2020

Hinzu kommen die beiden Ablegerfilme Rogue One und Solo, die eine Verbindung zu den Hauptfilmen darstellen und einzelne Figuren und neue Charaktere in den Vordergrund stellen.

Abgerundet wird das Ganze mit allen bislang veröffentlichten Serien, allen voran das große Finale von The Clone Wars und die erste Staffel der Realserie The Mandalorian mit Publikumsliebling Baby Yoda.

Star Wars-Filme bei Disney Plus

Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung

Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger

Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith

Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung

Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück

Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter

Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht

Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi

Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers

Star Wars-Serien bei Disney Plus:

The Mandalorian

Star Wars: The Clone Wars

Star Wars Rebels

Star Wars Resistance

Die Abenteuer der Freemaker

Damit stehen ab heute alle Filme der Skywalker-Saga und sämtliche Serien auf dem neuen Streaming-Anbieter zum Abruf bereit. Wer all das kostenlos sehen möchte, kann jetzt Disney Plus für sieben Tage gratis testen. Alle weiteren wichtigen Informationen haben wir hier für euch zusammengestellt:

Zukunft von Star Wars im Kino und auf Disney+

Neben zwei weiteren Staffeln zu The Mandalorian gibt es inzwischen erste Details zu weiteren „Star Wars“-Serien auf Disney Plus: Eine neue Serie mit Ewan McGregors Rückkehr in seiner legendären Rolle als Obi-Wan Kenobi ist bereits in Arbeit und auch Diego Luna erhält eine eigene Serie als Cassian Andor über die Vorgeschichte zum Kinofilm Rogue One.

Im Kino müssen wir ein wenig länger auf neue Filme warten: Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy entwickelt derzeit erste Ideen, wie es nach der Skywalker-Saga auf der großen Leinwand weitergehen soll. Gerüchten nach sind viele neue Geschichten mit neuen Charakteren geplant. Dabei setzt man verstärkt auf Einzelfilme statt auf neue Trilogien.

Außerdem besteht die Chance über eine Verfilmung der Anfänge der Jedi-Ritter mit der Ankündigung der High Republik als Comic, Romane und Videospiele. Auch Marvel-Chef Kevin Feige möchte einen eigenen Star Wars-Film entwickeln. Konkrete Details zu all den Projekten gibt es bislang aber noch nicht.