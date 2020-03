Disney Plus jetzt für 7 Tage kostenlos testen, so geht’s!

Am gestrigen Tage, dem 24. März 2020 ist der Streamingdienst Disney Plus nun endlich in Deutschland durchgestartet. Landesweit fangen ab sofort alle mit dem Streamen der Disney-, Marvel- und „Star Wars“-Filme an, während die erste Realfilmserie zu Star Wars namens The Mandalorian nun nach monatelanger Verzögerung endlich in Deutschland zu sehen ist, wenn auch nur im Wochentakt. Das Angebot ist für den Start recht ansehnlich, immerhin hat Disney im Laufe eines annähernden Jahrhunderts einiges an Filmen und Serien produziert.

Wenn ihr euch jedoch noch nicht so ganz sicher seid, ob der Streamingdienst etwas für euch ist, müsst ihr nicht gleich ein ganzes Monatsabo oder Jahresabo abschließen. Es gibt eine Schnupperalternative, von der ihr Gebrauch machen könnt.

Probewoche: So könnt ihr Disney Plus kostenlos testen!

Für diesen Fall hat Disney nämlich eine kostenlose Probewoche für alle potenziellen Kunden vorbereitet. Wir verraten euch, was ihr tun müsst, um diese 7 Tage Disney Plus gratis zu erhalten. Das sind die einzelnen Schritte:

Besucht disneyplus.com und klickt auf Jetzt kostenlos testen. Gebt eure E-Mail-Adresse ein und klicke auf weiter. Stimmt dem Nutzungsvertrag zu. Gebt ein Passwort ein und klickt auf weiter. Jetzt könnt ihr ein Kostenloses Probeabo für 7 Tage starten. Dafür müsst ihr das Monatsabo und eine Zahlungsmethode auswählen und danach auf Zustimmen & Weiter klicken. Überprüfung deines Abos: Checkt eure Eingaben und drückt dann unten beispielsweise auf Mit PayPal bezahlen.

Am Ende habt ihr einen funktionstüchtigen Account bei Disney Plus und eine gratis Testphase von 7 Tagen, in der ihr den Streamingdienst ganz einfach kostenlos testen könnt.

Wichtig: Wenn es bei einem kostenlosen Test bleiben soll, müsst ihr nach der Aktivierung eurer Testwoche umgehend oder vor Ablauf der sieben Tage wieder kündigen. So bleibt es dann bei dem 7-Tage-Gratis-Test. Danach wird dann also kein Geld von eurem Zahlungsmittel abgebucht. Und wie ihr Disney+ ganz einfach kündigen könnt, verraten wir euch hier:

Disney Plus: So kündigt ihr euer Abonnement

