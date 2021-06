Mit Loki ist die neueste Serie des Marvel Cinematic Universe endlich gestartet und rückt mit dem Gott des Schabernacks erstmals einen Bösewicht oder, mit etwas gutem Willen, Antihelden in den Mittelpunkt. Nachfolgend möchten wir euch den neuen Star des MCU etwas näher vorstellen und auf seine Geschichte sowie Kräfte eingehen.

Vor Loki: Wer ist der Bösewicht/Antiheld in den Comics?

Der durchtrieben Charakter gehört zu den ältesten Marvel Comics-Figuren und feierte seine Premiere im Atlas-Comic (Vorgänger von Marvel) „Venus #6 – The Earth Is In Danger“ im Jahre 1949. Bei Marvel trat Loki erstmals 1962 in Erscheinung, genauer in „Journey into Mystery #85“. Bis heute hatte Loki Auftritte in über 1900 Comicheften.

Loki Laufeyson, wie der Gott mit vollem Namen heißt, ist der leibliche Sohn des Eisriesen Laufey, des Königs von Jotunheim. Odin erklärte Jotunheim einst den Krieg und tötete währenddessen Laufey. Kurz darauf adoptierte er dessen Sohn, doch bereits während seiner jungen Jahre deutete sich seine dunkle Seite an.

Loki in den Comics / © Marvel Comics

Dennoch war Loki in seiner Jugend nicht wirklich böse, sondern versuchte, teils mit unlauteren Mitteln, einen Vorteil gegenüber Thor zu erlangen. Im Laufe der Jahre wuchsen seine Eifersucht und sein Hass auf Thor immer weiter an, bis Loki letztendlich von seiner bösen Seite regelrecht aufgefressen wurde.

Mittlerweile kristallisierte sich auch sein Wunsch heraus, als neuer König über Asgard zu herrschen und seinen Bruder eines Tages zu ermorden. Später war Loki schließlich für die Gründung der Avengers verantwortlich, indem er auf den Hulk manipulierte und so enormes Chaos stiftete. Mit vereinten Kräften gelang es ihnen, den Hulk aufzuhalten, während Thor Loki bezwingen und gefangen nehmen konnte.

Loki nutzt seine Magie / © Marvel Comics

Bereits in jungen Jahren zeigte Loki dabei eine überdurchschnittliche Begabung für die Magie der Asen. Er studierte viele Bücher und wurde schnell einer der mächtigsten Magier in allen neun Welten. Er kann sich unter anderem teleportieren, seine Gestalt verändern und Energie manipulieren.

Darüber hinaus verfügt er als Gott ebenfalls über enorme physische Kräfte und ist in den aktuelleren Marvel Comics sogar unsterblich. Seine gefährliche Kraft dürfte allerdings seine Intelligenz sein. Einzig Odin soll noch klüger sein als sein Loki.

Loki in der Gegenwart: Der Gott es Schabernacks im MCU

Im Marvel CInematic Universe hatte Loki (Tom Hiddleston) seinen ersten Auftritt in „Thor“ im Jahr 2010. Seine Geschichte wurde dabei sehr detailgetreu übernommen: Auch hier ist er der Sohn des Eisriesen Laufey und wurde als Baby von Odin adoptiert. Dieser zog ihn wie seinen eigenen Sohn groß, allerdings hatte Loki stets das Gefühl, im Schatten seines Bruders Thor zu stehen, was dazu führte, dass er für seine Verbannung in die Menschenwelt sorgte.

Loki im MCU / © Marvel Studios/Disney

Es folgten später Auftritte in den zwei „Thor“-Fortsetzungen sowie drei der vier „Avengers“-Filmen. Wie in den Comics war es Loki, der für die Gründung der Avengers sorgte. Stein des Anstoßes war diesmal sein Mord am S.H.I.E.L.D.-Agenten Coulson. Loki wurde primär zwar als Bösewicht gezeichnet, jedoch blitze immer wieder seine gute Seite durch, etwa bei seiner Versöhnung mit Thor. In „Avengers: Infinity War“ wurde Loki bekanntlich von Thanos ermordet – oder zumindest sollte er so sein Ende finden.

Die neue Serie „Loki“ zeigt nun, was passiert wäre, wenn der Gott des Schabernacks seinem Bruder nach der Schlacht von New York City entkommen wäre. Mithilfe des Tesserakts teleportiert er sich an einen anderen Ort, wird dort jedoch von der Time Variance Authority (TVA) gefangen genommen. Nun soll er der TVA helfen, eine gefährliche Person aufzuhalten, die die Zeitlinie zerstören könnte.

„Loki“ läuft immer mittwochs um 9 Uhr exklusiv bei Disney Plus.