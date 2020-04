Das Marvel Cinematic Universe wächst unaufhaltsam weiter und beschert uns demnächst viele neue Filme, Serien und Superhelden aus der beliebten Comic-Welt.

Doch nicht immer wurden die einzelnen Geschichten – ob als Film oder Serie – auch in der richtigen Reihenfolge präsentiert. Vielmehr hat man bei inzwischen über 10 Jahren MCU mit rund 23 Filmen mit den vielen dazugehörigen TV-Serien längst den Überblick verloren. Denn nicht immer stimmt der Erscheinungsdatum mit der inhaltlichen Chronologie überein.

Wir liefern Abhilfe und zeigen euch die chronologische Reihenfolge der Marvel-Filme und -Serien: Von „Iron Man“ über „Avengers: Endgame“ bis hin zum kommenden Kinofilm „Black Widow“, und wo sich dazwischen die vielen TV-Serien einsortieren lassen.

Marvel: Spider-Man in Marvels MCU und in Sonys Spider-Verse vertreten

Alle MCU-Filme und -Serien in der inhaltlich richtigen Reihenfolge

Das MCU wird neben den vielen Kinofilmen auch mit diversen TV-Serien angereichert. Und auch wenn diese von unterschiedlichen TV-Sendern bis hin zu Streaming-Diensten wie Netflix und Disney+ ausgestrahlt werden, so ergänzen sie doch alle die große alles umspannende Story der vielen Superhelden im Kampf gegen Verbrechern und Schurken.

Die chronologisch korrekte Reihenfolge der Handlung aller bisher veröffentlichten Marvel-Serien innerhalb der offiziellen Timeline der MCU-Filme sieht wie folgt aus:

„ Captain America: The First Avenger “ (Disney+)

“ (Disney+) „Agent Carter“, Staffel 1 (Disney+)

„Agent Carter“, Staffel 2 (Disney+)

„ Captain Marvel “ (Disney+)

“ (Disney+) „ Iron Man “ (Netflix, Disney+)

“ (Netflix, Disney+) „ Der unglaubliche Hulk “ (Prime Video, Netflix)

“ (Prime Video, Netflix) „ Iron Man 2 “ (Netflix, Disney+)

“ (Netflix, Disney+) „ Thor “ (Disney+)

“ (Disney+) „ Marvel’s The Avengers “ (Disney+)

“ (Disney+) „ Iron Man 3 “ (Netflix, Disney+)

“ (Netflix, Disney+) „Agents of S.H.I.E.L.D.“, Staffel 1, Episoden 1-7 (Disney+)

„ Thor: The Dark Kingdom “ (Disney+)

“ (Disney+) „Agents of S.H.I.E.L.D.“, Staffel 1, Episoden 8-16 (Disney+)

„ The Return of the First Avenger “ (Disney+)

“ (Disney+) „Agents of S.H.I.E.L.D.“, Staffel 1, Episoden 17-22 (Disney+)

„ Guardians of the Galaxy “ (Disney+)

“ (Disney+) „ Guardians of the Galaxy Vol. 2 “ (Disney+)

“ (Disney+) „Daredevil“, Staffel 1 (Netflix)

„Agents of S.H.I.E.L.D.“, Staffel 2, Episoden 1-10 (Disney+)

„Jessica Jones“, Staffel 1 (Netflix)

„Agents of S.H.I.E.L.D.“, Staffel 2, Episoden 11-19 (Disney+)

„ Avengers: Age of Ultron “ (Disney+)

“ (Disney+) „Agents of S.H.I.E.L.D.“, Staffel 2, Episoden 20-22 (Disney+)

„Daredevil“, Staffel 2, Episoden 1-4 (Netflix)

„Luke Cage“, Staffel 1, Episoden 1-4 (Netflix)

„Daredevil“, Staffel 2, Episoden 5-11 (Netflix)

„Luke Cage“, Staffel 1, Episoden 5-8 (Netflix)

„Daredevil“, Staffel 2, Episoden 12-13 (Netflix)

„Luke Cage“, Staffel 1, Episoden 9-13 (Netflix)

„ Ant-Man “ (Disney+)

“ (Disney+) „Agents of S.H.I.E.L.D.“, Staffel 3, Episoden 1-19 (Disney+)

„Iron Fist“, Staffel 1 (Netflix)

„ The First Avenger: Civil War “ (Disney+)

“ (Disney+) „Agents of S.H.I.E.L.D.“, Staffel 3, Episoden 20-22 (Disney+)

„The Defenders“, Staffel 1 (Netflix)

„Agents of S.H.I.E.L.D.“, Staffel 4, Episoden 1-6

„ Spider-Man: Homecoming “

“ „Agents of S.H.I.E.L.D.“, Staffel 4, Episoden 7-8

„ Doctor Strange “ (Disney+)

“ (Disney+) „ Thor: Tag der Entscheidung “ (Disney+)

“ (Disney+) „Agents of S.H.I.E.L.D.“ Slingshot, Staffel 1 (Webserie auf marvel.com)

„Agents of S.H.I.E.L.D.“, Staffel 4, Episoden 9-22

„ Black Panther “ (Disney+)

“ (Disney+) „Inhumans“, Staffel 1 (Disney+)

„The Punisher“, Staffel 1 (Netflix)

„Runaways“, Staffel 1 (Disney+)

„Agents of S.H.I.E.L.D.“, Staffel 5, Episoden 1-10

„Cloak and Dagger“, Staffel 1 (Amazon Prime Video)

„Cloak and Dagger“, Staffel 2 (Amazon Prime Video)

„Jessica Jones“, Staffel 2 (Netflix)

„Luke Cage“, Staffel 2 (Netflix)

„Iron Fist“, Staffel 2 (Netflix)

„Daredevil“, Staffel 3 (Netflix)

„The Punisher“, Staffel 2 (Netflix)

„Jessica Jones“, Staffel 3 (Netflix)

„Agents of S.H.I.E.L.D.“, Staffel 5, Episoden 11-19

„Runaways“, Staffel 2

„ Ant-Man and the Wasp “ (Disney+)

“ (Disney+) „ Avengers: Infinity War “ (Disney+)

“ (Disney+) „Agents of S.H.I.E.L.D.“, Staffel 5, Episoden 20-22

„Agents of S.H.I.E.L.D.“, Staffel 6

„ Avengers: Endgame “ (Disney+)

“ (Disney+) „Agents of S.H.I.E.L.D.“, Staffel 7

„Spider-Man: Far From Home“

Black Widow im November: Disney schiebt gesamten MCU-Plan nach hinten

Zukunft des MCU als Film und Serie

Wie es nach der abgeschlossenen Infinity-Saga im Kino und als Serie weitergeht, steht bereits fest. In Zukunft werden die Serien laut Marvel-Chef Kevin Feige noch viel stärker ins MCU einbezogen. Während bislang die Serien auch unabhängig der Filme existieren konnten, so bilden ab Phase 4 und 5 des MCU die kommenden Serien auf Disney+ die Grundlage für die Kinofilme.

Jedoch ist noch nicht ersichtlich, wo sich in der offiziellen Timeline die neuen Filme und Serien einzusortieren lassen. Fest steht etwa, dass Black Widow mit Scarlett Johansson vor Endgame angesiedelt ist, jedoch geht die Handlung auch an die Anfänge der beliebten Superheldin zurück. Darüber hinaus nehmen Zeitreisen in den nächsten Produktionen einen immer wichtigeren Stellenwert ein, wie etwa in der Loki-Serie oder in Eternals mit Richard Madden und Angelina Jolie über eine neue Form von Superhelden. So kann bislang noch keine konkrete Einsortierung in der offiziellen Timeline vorgenommen werden kann.

Marvel: Loki-Serie erhält Zuwachs, Super Bowl-Trailer zu Black Widow & WandaVision

Diese Marvel-Filme und -Serien erscheinen ab 2020 im Kino und auf Disney+

„Black Widow“ (Film, Ende 2020)

„WandaVision“ (Serie, Ende 2020)

„Eternals“ (Film, 2021)

„The Falcon and the Winter Soldier“ (Serie, 2021)

„Loki“ (Serie, 2021)

„Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ (Film, 2021)

„Hawkeye“ (Serie, 2021)

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ (Film, 2021)

„Spider-Man 3“ (Film, 2021)

„Thor: Love and Thunder“ (Film, 2022)

„Black Panther 2“ (Film, 2022)

„Ms. Marvel“ (Serie)

„Moon Knight“ (Serie)

„She-Hulk“ (Serie)