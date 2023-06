Diese neuen Marvel-Serien erwarten uns ab 2023 auf Disney+

Das Marvel Cinematic Universe schlägt nach der Infinity Saga ein neues Kapitel auf: Mit der Multiverse Saga kündigt Marvel-Chef Kevin Feige sehr zur Freude der vielen Fans eine Fülle an neuen Superhelden und ihre Gegenspieler in Film und Serien aus der umfangreichen Welt der Marvel-Comics an. Wir werfen einen Blick auf die neuen Superhelden-Produktionen, auf die wir uns demnächst im Kino und auf Disney+ freuen dürfen.

Die Multiverse Saga im Kino und auf Disney+

Den Auftakt der Multiverse Saga – was gleichermaßen der Beginn von Phase 4 des MCU darstellte – lieferte bereits der Kinofilm „Black Widow“ im Jahr 2021, gefolgt von „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“, „Eternals“ und „Spider-Man: No Way Home“ im Jahr 2021. Weiter ging es letztes Jahr mit „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“, „Thor: Love and Thunder“ und „Black Panther: Wakanda Forever“ im vergangenen Jahr.

Hinzu kamen eine Fülle an ersten Marvel-Serien bei Disney+ wie „WandaVision“, „The Falcon and the Winter Soldier“, „Loki“, „What If…?“ und „Hawkeye“ im Jahr 2021, gefolgt von „Moon Knight“, „Ms. Marvel“ und „She-Hulk“ im letzten Jahr, die von Fans und Kritikern viel Lob erhielten und teilweise für weitere Staffeln verlängert wurden.

MCU: So geht es mit der Multiverse Saga weiter

Mit Phase 5 wird in diesem Jahr das Marvel Cinematic Universe mit einer weiteren Fülle an neuen Filmen und Serien fortgesetzt, die eine gemeinsame große Geschichte erzählen und zeitlich wie inhaltlich aufeinander abgestimmt sind.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Kinostart: 17. Februar 2023

Disney+: Seit 17. Mai als IMAX Enhanced bei Disney+ verfügbar

Im Bereich Film machte Ant-Man and the Wasp: Quantumania im Frühjahr als dritter Teil der Ant-Man-Reihe den Anfang und ebnet weitere wichtige Schritte ins Multiverse Saga. Vor allem wird mit dem mysteriösen Kang der Eroberer (Jonathan Majors) ein neuer mächtiger Gegenspieler ins MCU eingeführt, der wie schon Thanos das gesamte Universum – besser gesagt das Multiversum – bedroht und erneut die Avengers (in neuer Zusammensetzung) zum alle entscheidenden Kampf auf den Plan ruft.

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Kinostart: 3. Mai 2023

Disney+: Ab Sommer verfügbar

Im großen Finale der Guardians of the Galaxy-Trilogie gibt es ein letztes Wiedersehen mit Star Lord und seinem Team, die die entstandenen Schäden von Thanos zu beheben versuchen und auf dem Planeten Knowhere eine neue Heimat gefunden haben. Während sie den Verlust eines ihrer Teammitglieds betrauern, werden sie von Rockets turbulenter Vergangenheit eingeholt.

Die Guardians begeben sich auf eine neue gefährliche Weltraummission, um Rockets Leben zu retten. Dabei hat nicht zuletzt der künstlich erschaffene Bösewicht Adam Warlock (Will Poulter) seine Finger im Spiel. Marvel-Fans dürfen sich zudem auf weitere ikonische Figuren aus den Comics wie Cosmo, der Weltraumhund freuen.

Secret Invasion

Disney+: Ab 21. Juni 2023

Die Handlung setzt inhaltlich an die Filme „Captain Marvel“ und „Eternals“ an und bringt den Gegenspieler Talos (Ben Mendelsohn) der außerirdische Rasse Skrulls zurück. Nick Fury (Samuel L. Jackson) erfährt von einer geheimen Invasion der Erde durch eine Fraktion der Skrulls. Er schließt sich seinen Verbündeten an um gemeinsam eine drohende Skrull-Invasion zu vereiteln und die Menschheit zu retten.

Wer spielt mit? In den Hauptrollen sind Samuel L. Jackson als Nick Fury, Cobie Smulders als Maria Hill, Ben Mendelsohn als Talos, Kingsley Ben-Adir als Gravik, Martin Freeman als CIA-Agent Everett K. Ross, Don Cheadle als Rhodey sowie „Game of Thrones“-Star Emilia Clarke als Abigail Brand und Dermot Mulroney als US-Präsident Ritson dabei.

Ursprünglich sollte die Serie bereits Ende 2022 erscheinen und umfasst sechs Episoden. Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Marvel-Serie Secret Invasion sehen:

Loki – Staffel 2

Disney+: Ab 6. Oktober 2023

Die von Fans gefeierte Serie Loki mit Tom Hiddleston kehrt mit 6 Episoden einer zweiten Staffel zurück. Die Handlung setzt an die Ereignisse der ersten Staffel sowie dem letzten Thor-Film an und folgt dem charismatischen Antihelden Loki, der aus dem Schatten seines Bruders Thor tritt. Viel mehr wird noch nicht über die Story verraten. Auch ein Wiedersehen mit Kang der Eroberer (Jonathan Majors) sol es geben, während Loki sich in einer alternativen Dimension wiederfindet.

Wer spielt mit? Zur bisher bekannten Besetzung gehören neben Tom Hiddleston als Loki erneut Sophia Di Martino als Sylvie sowie Gugu Mbatha-Raw als Ravonna Renslayer.

The Marvels

Kinostart: 10. November 2023

Bei den Titelhelden handelt es sich um die verschiedenen Captain-Marvel-Heldinnen aus unterschiedlichen Dimensionen, die durch ein Wurmloch im Multiverse erstmals gemeinsam auftreten und ihre Kräfte bündeln müssen, um gegen eine Invasion der außerirdischen Skrulls das Universum zu retten.

Unterstützt werden Carol Danvers aka Captain Marvel, Kamala Khan aka Ms. Marvel und Monica Rambeau aka Photon von Nick Fury. Damit setzt die Serie an die Ereignisse aus „Captain Marvel“, der neuen Serie „Ms. Marvel“ sowie „Secret Invasion“ an.

Wer spielt mit? Brie Larson als Carol Danvers/Captain Marvel, Teyonah Parris als Monica Rambeau/Photon, Iman Vellani als Kamala Khan/Ms. Marvel und Samuel L. Jackson als Nick Fury.

Echo

Disney+: Ab 29. November 2023

Das Spin-off zur Marvel-Serie Hawkeye folgt der jungen Superheldin Maya Lopez aka Echo die sich ihrer Vergangenheit stellen muss um sich wieder mit ihren indianischen Wurzeln zu verbinden und die Bedeutung von Familie und Gemeinschaft annehmen, wenn sie jemals weiterkommen will.

Wer spielt mit? Alaqua Cox als Maya Lopez aka Ronin aka Echo, Zahn McClarnon als William Lopez sowie Charlie Cox als Daredevil und Vincent D’Onofrio als Kingpin sind ebenso dabei.

Ironheart

Disney+: Ende 2023

Die neue Serie folgt der jungen Erfinderin Riri Williams, die als neue Superheldin Ironheart als Nachfolgerin von Iron Man in Erscheinung tritt. Die Handlung setzt an die Ereignissen aus Black Panther: Wakanda Forever an.

Wer spielt mit? Dominique Thorne schlüpft erneut in die Titelrolle als neue Superheldin, die bereits mit einem kurzen Auftritt in Black Panther 2 ins MCU eingeführt wurde. Mit dabei ist Anthony Ramos als The Hood.

Agatha: Coven of Chaos

Disney+: Anfang 2024

Die neue Serie stellt ein Spin-Off von WandaVision dar und folgt Publikumsliebling Agatha Harkness (Kathryn Hahn), eine mächtige Hexe in Westview, New Jersey. Die zunächst als Gegenspielerin ins MCU eingeführte Figur soll in ihrer eigenen Serie als Schurkin und Fädenzieherin wieder für eine Menge Unheil sorgen. Viel mehr wird noch nicht verraten.

Wer spielt mit? Neben Kathryn Hahn als Agatha Harkness ist bislang ein Wiedersehen mit Debra Jo Rupp als Sharon Davis aka Mrs. Hart und Emma Caulfield als Sarah Proctor aka Dottie Jones bestätigt.

Daredevil: Born Again

Disney+: Frühjahr 2024

Charlie Cox als Matt Murdock aka Daredevil ist zurück und feiert sein Debüt im MCU. In Spider-Man: No Way Home sowie in She-Hulk hatte er bereits einen kurzen Auftritt und soll in der neuen Serie an die beliebte Marvel-Serie von Netflix anknüpfen. Viel mehr wird über die Story noch nicht verraten.

Captain America: New World Order

Kinostart: 3. Mai 2024

Bei dem vierten Abenteuer mit dem ersten Avenger handelt es sich um eine Fortsetzung zum Film The Falcon and the Winter Soldier (2021), in dem Schauspieler Anthony Mackie das Erbe des Superhelden antritt und als Sam Wilson aka Falcon die Nachfolge des Captain America antritt. Viel mehr ist über die Handlung noch nicht bekannt.

Thunderbolts

Kinostart: 26. Juli 2024

Der Film basiert auf den gleichnamigen Marvel Comics und vereint ein neues Superhelden-Team im MCU mit einigen wohl bekannten Figuren und Charakteren ein. Die Handlung setzt an die Ereignisse von Black Widow ein und vereint Yelena Belova/Black Widow (Florence Pugh) mit Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan), Alexei Shostakov/Red Guardian (David Habour) als neues Team.

Mit John Walker/U.S. Agent (Wyatt Russell) ist ein neuer Gegenspieler am Start, zudem gibt es ein Wiedersehen mit Antonia Dreykov/Taskmaster (Olga Kurylenko) und Ava Starr/Ghost (Hannah John-Kamen).

Erstmals in der Rolle als Thaddeus Ross feiert Hollywood-Legende und Star Wars-Star Harrison Ford sein Debüt in der Welt der Marvel-Superhelden.

Blade

Kinostart: 6. September 2024

Bei dem Antihelden Blade handelt es sich um Eric Brooks, der ein sogenannter Daywalker ist, eine Mischung aus Mensch und Vampir. Die gleichnamigen Comics wurde bereits in den 1990er Jahren mit dem damaligen Actionstar Wesley Snipes in der Titelrolle fürs Kino verfilmt.

Inzwischen sind die Rechte wieder zurück an Marvel gegangen, so dass der abtrünnige Held demnächst auch sein Debüt im MCU feiert. Die Hauptrolle übernimmt Mahershala Ali als neuer Blade-Darsteller. Viel mehr ist über die Pläne von Marvel-Chef Kevin Feige zum neuen Blade-Film noch nicht bekannt.

MCU: Erste Termine für Phase 6 als Finale der Multiverse Saga

Das MCU kündigt mit Phase 6 die folgenden Marvel-Produktionen für die Jahre 2025 und 2026 an. Die Liste dürfte sich in den nächsten Monaten weiter füllen. Fest steht jedoch schon jetzt, dass die beiden Avengers-Filme Ende 2026 die Multiverse Saga abschließen werden – vergleichbar mit Avengers: Endgame bei Phase 3. Bislang stehen folgende Termine fest:

Deadpool 3

Kinostart: 8. November 2024

Kinostart: 8. November 2024 Fantastic Four

Kinostart: 14. Februar 2025

Kinostart: 14. Februar 2025 Avengers: The Kang Dynasty

Kinostart: 2. Mai 2025

Kinostart: 2. Mai 2025 Avengers: Secret Wars

Kinostart: 1. Mai 2026

Weitere Marvel-Serien befinden sich ebenso in Planung, nähere Details oder Release-Termine bei Disney+ stehen aber noch aus:

Armor Wars (Disney+)

(Disney+) Black Panther: Wakanda (Disney+)

(Disney+) Marvel Zombies (Disney+)

(Disney+) Spider-Man: Freshman Year (Disney+)

(Disney+) Vision Quest (Disney+)

(Disney+) Wonder Man (Disney+)

(Disney+) X-Men ’97 (Disney+)