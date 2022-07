Avengers: The Kang Dynasty und Avengers: Secret Wars starten 2025 im Kino

Avengers: The Kang Dynasty startet in 2025. © Disney/Marvel

Während der ComicCon 2022 in San Diego wurden unzählige Neuankündigungen, Updates oder gar Hinweise zur Zukunft des Marvel

Cinematic Universe bekanntgegeben. Darunter befinden sich die neuen Avengers-Filme: „Avegers: Secret Wars“ und „Avengers: The Kang Dynasty“.

Bemerkenswert ist, dass beide Filme innerhalb eines Jahres veröffentlicht werden. So wird „Avengers: The Kang Dynasty“ am 2. Mai 2025 in den Kinos zu sehen sein, während „Avengers: Secret Wars“ am 7. November 2025 durchstartet.

Wir müssen uns demnach rund drei Jahre gedulden, bis der nächste Avengers-Film im Kino zu sehen sein wird. Und bis dahin kann noch viel passieren im MCU? Die Weichen für die Filme werden gestellt.

Doch schon jetzt geben die Namen der Filme Aufschluss über den Inhalt der Avengers-Adaptionen. Was also erwartet uns hier bei den Mega-Blockbustern in 2025?

Was passiert in Avengers: The Kang Dynasty?

Wenn wir an „Avengers: The Kang Dynasty“ denken, müssen wir uns die „Kang Dynasty“-Storyline vor Augen führen, die wir bereits aus den Comics kennen.

In den Comics von Kurt Busiek, Kieron Dwyer, Alan Davis, Ivan Reis und Manuel Garcia ist Kang, Kriegsherr aus dem 30. Jahrhundert, in unserer heutigen, regulären Zeitlinie zu sehen, also im 21. Jahrhundert. Sein Sohn Marcus soll über den Planeten Erde herrschen.

Kang, der Eroberer macht seinen Namen alle Ehre und reißt die Welt mit all seiner physischen Macht an sich und ähnlich wie bei der Thanos-Bedrohung treten die Avengers auf den Plan, um Kang schließlich das Handwerk zu legen.

Ob es ihnen das auch im MCU gelingen wird? Natürlich wird die MCU-Adaption von der Comicvorlage abweichen, wie es normalerweise der Fall ist. Doch inwiefern, bleibt abzuwarten.

Avengers: Secret Wars startet in 2025. © Disney/Marvel

Was passiert in Avengers: Secret Wars?

Und dann wäre da noch „Avengers: Secret Wars“, worüber sich die Marvel-Fangemeinde ebenfalls freuen dürfte. Immerhin ist das Thema Secret Wars bereits seit Jahren im Gespräch.

Auch hierbei handelt es sich um eine ikonische Comic-Storyline, die nun fürs MCU umgearbeitet wird. Aber die ganze Sache hat einen Haken. Es gibt nämlich zwei Versionen des sogenannten „Secret Wars“ in den Marvel-Comics.

Die eine sollte in den 80er-Jahren dazu verhelfen, neue Actionfiguren an den Start zu bringen. Sie ist inhaltlich etwas magerer. Doch es macht wohl den Anschein, als würde sich das MCU eher auf die andere Version von Jonathan Hickman und Esad Ribics konzentrieren.

Und hier geht es um Doctor Doom, mit dessen Hilfe der Tod des Multiversums abgewendet werden konnte. Er hat sich diverse Bruchstücke aus verschiedenen Realitäten gesichert und diese zusammengefügt. Das Resultat stellt eine zusammengeflickte Welt namens Battleworld dar.

Tatsächlich war es Doctor Doom, der über die Überreste des Multiversums herrscht und sich als vorzeigbarer Anführer versucht. Doch einige Helden aus dem normalen 616-Universum – also das reguläre Universum, in dem wir uns befinden – überlebten und stellen sich schließlich Doctor Doom.

Inwiefern diese Geschehnisse in der MCU-Adaption zu sehen sein werden, bleibt ebenfalls abzuwarten. Und auch hier gilt, dass es mit Sicherheit keine 1-zu-1-Kopie wird. Es bleibt also spannend.