Avengers: Kevin Feige bestätigt Shang-Chi-Regisseur für The Kang Dynasty

Avengers: The Kang Dynasty startet in 2025. © Disney/Marvel

Avengers: The Kang Dynasty startet in 2025. © Disney/Marvel

Die San Diego Comic-Con hatte für Marvel-Fans so einige Highlights auf Lager. Es gab nicht nur den ersten Trailer für den neuen Black Panther-Film Wakanda Forever zu sehen, sondern auch einen ersten Blick auf Phase 5 und 6 des MCU. Kevin Feige verriet, dass weitere Avengers-Filme auf uns warten. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass Destin Daniel Cretton („Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“) die Regie für Avengers: The Kang Dynasty übernehmen wird.

Die Avengers werden sich wieder versammeln

Die „Avengers“ bekamen 2019 mit Endgame ihren krönenden Abschluss, der die Infinity-Saga für das Marvel Cinematic Universe abschloss und weltweit fast 2,8 Milliarden Dollar einspielte. Seitdem haben sich die Marvel Studios darauf konzentriert, neue Helden und Heldinnen einzuführen und auch Fortsetzungen mit ihren verbliebenen Top-Charakteren voranzutreiben.

Wie Kevin Feige bei der Marvel-Präsentation auf der SDCC vergangenen Samstag enthüllte, werden sich die Avengers wieder versammeln, und zwar in zwei Filmen, die für 2025 geplant sind. Obwohl vorher noch viele andere Filme erscheinen werden, ist das Studio bereits dabei, mindestens einen dieser Superteam-Filme kreativ voranzutreiben.

Destin Daniel Cretton wird bei Avengers: The Kang Dynasty Regie führen

Destin Daniel Cretton, der im vergangenen Jahr schon den Marvel-Hit Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings inszenierte, wird die Regie bei „Avengers: The Kang Dynasty“ übernehmen. Darüber berichtete The Hollywood Reporter erst kürzlich exklusiv.

Cretton ist durch seinen Erfolg mit „Shang-Chi“ zu einem festen Bestandteil der Marvel-Familie geworden. Sein Film aus dem letzten Jahr spielte weltweit, 432 Millionen Dollar ein und brachte ihm einen Pauschalvertrag mit Marvel.

Black Panther: Open World Singleplayer-Game in Entwicklung?

In diesem Zusammenhang entwickelt Cretton zurzeit zusammen mit Andrew Guest („Brooklyn Nine-Nine“, „Community“), eine Live-Action-Serie mit Wonder Man, bei der er als ausführender Produzent fungieren und möglicherweise bei einer oder mehreren Folgen Regie führen wird. Außerdem arbeitet er an einer Fortsetzung für „Shang-Chi“.

Der „Shang-Chi“-Regisseur tritt mit einem seiner neuen Projekte also in große Fußstapfen, denn bei einem Avengers-Film Regie zu führen, ist einer der prestigeträchtigsten Jobs in Hollywood. Vor ihm führte Joss Whedon bei den ersten beiden Avengers-Filmen Regie. Joe und Anthony Russo drehten wiederum den epischen Zweiteiler „Infinity War“ und „Endgame“.

Wie geht es weiter mit dem MCU?

Es ist noch unklar, welches neue Team die Avengers formen wird. Bekannt ist aber, dass „The Kang Dynasty“ am 2. Mai 2025 und „Secret Wars“ am 7. November 2025 anlaufen und damit die Phase 6 des MCU beenden wird. Der neue große Bösewicht wird Kang sein und von Jonathan Majors gespielt werden, welcher ihn auch schon in der „Disney Plus“-Serie Loki dargestellt hat.

Eine weitere Kang-Version wird in Ant-Man and the Wasp: Quantumania am 15. Februar 2023 vorgestellt. Dieser Film wird Phase 5 des MCU einleiten. Majors bestätigte bereits, dass es sich hierbei nicht um Kang aus „Loki“ handeln wird, sondern um eine neue Version. Phase 4 des MCU wird mit dem im November 2022 erscheinenden Film „Wakanda Forever“ abgeschlossen. Mehr Infos zu den nächsten MCU-Phasen haben wir hier für euch zusammengefasst:

MCU: Marvel Studios gewährt ersten Blick auf Phase 6 mit neuen Avengers-Filmen