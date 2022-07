Wakanda Forever-Trailer bestätigt neuen Black Panther – aber wer steckt im Kostüm?

Nach dem vorzeitigen Ableben von Chadwick Boseman haben sich die Verantwortlichen bei Marvel Studios dazu entschieden, den Charakter T’Challa nicht neu zu besetzen. Boseman starb im Alter von 43 Jahren, nach einem 4-jährigen Kampf gegen den Krebs.

Somit möchten sie dem Mann gedenken, der dem König T’Challa im Marvel Cinematic Universe unvergessliches Leben einhauchte.

Wer spielt den Black Panther in Wakanda Forever?

Der neu veröffentlichteTrailer zu „Black Panther: Wakanda Forever“ zeigt den Konflikt zwischen Wakanda und Atlantis auf.

Wie geht es mit dem namensgebenden Black Panther weiter? Der Black Panther wird auch im zweiten Film eine wichtige Rolle einnehmen, auch wenn er nicht mehr von Boseman gespielt wird.

Der Black Panther kehrt zurück. Am Ende des Trailers sehen wir nun das erste Mal den neuen Black Panther, obgleich nur in einer Einstellung von hinten. Doch viel mehr als einen Teaser erhalten wir an dieser Stelle noch nicht.

Laut Comics könnte es Shuri (Letitia Wright) sein, die in den Anzug des Black Panthers schlüpft. Somit könnten wir es hier mit der ersten weiblichen Black Panther zu tun bekommen.

Das ergibt auch deshalb Sinn, weil sie als Love-Interest sicherlich eine entsprechende Motivation mitbrächte. Wir wissen bereits aus dem ersten Film, dass sie ähnlich heroische Werte wie T’Chala selbst aufweist.

Die erste Szene von Black Panther in „Black Panther: Wakanda Forever“ © Marvel Studios/Disney

MCU-Mastermind Kevin Feige ist sich sicher, dass es ohne Chad Bosewick eine emotionale Reise wird:

„Es wird mit Sicherheit sehr emotional ohne Chad. Aber jeder ist sehr aufgeregt, die Welt von Wakanda zurück zu den Fans zu bringen. Wir werden es in einer Art und Weise tun, die Chad stolz machen würde.“

Worum geht es in Black Panther: Wakanda Forever?

Zuvor wurde offiziell bestätigt, dass T’Chala auch im MCU verstorben ist. Deshalb setzt die Geschichte auch an einer Stelle an, an der die „Nation Wakanda nach dem Verlust von T’Challa ins Wanken“ gerät. Und diesen Umstand haben wir bereits im ersten Trailer wahrnehmen können.

So sehen wir unter anderem Queen Ramonda, die von Angela Bassett gespielt wird, die über den Verlust ihrer Familie spricht. Es gilt Wakanda mit M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) und den Dora Milaje (einschließlich Florence Kasumba) vor den außenstehenden Mächten zu schützen.

Die Wakandas streben danach, ein neues Kapitel einzuschlagen, während die Helden auf die Hilfe von War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) bauen. Gemeinsam mit Everett Ross (Martin Freeman) versuchen sie, einen neuen Weg für Wakanda zu finden.

Neu an Bord: Tenoch Huerta als Namor. Namor ist der König der verborgenen Unterwassernation Atlantis. Weiter sind Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena und Alex Livanalli mit von der Partie.