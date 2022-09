Die Autorin von Uncharted arbeitet an einem neuen Spiel im Marvel-Universum

© Skydance New Media

Auf einem speziellen Showcase wurden einige Projekte von Marvel vorgestellt. Während manche Titel wie das Rundentaktik-Spiel Marvel’s Midnight Suns von Firaxis schon bekannt waren, wurden auch bisher unbekannte Projekte angekündigt. Unter anderem bestätigte sich der Leak, dass Amy Henning, eine der Autor*innen der Uncharted-Spiele, an einem neuen Game mit Marvel-Superhelden arbeitet.

Ein Name für das Spiel, das bei Skydance New Media entwickelt wird, ist bisher nicht bekannt. Dafür gab es einen ersten Trailer zu sehen und ein paar Informationen zu Setting und Charakteren. Wir fassen für euch alles zusammen, was ihr wissen müsst.

Neues Marvel-Spiel

Zu welchem Genre der neue Titel zugeordnet werden kann, ist aktuell noch unklar. Vieles weist aber darauf hin, dass es sich um ein Action-Adventure mit Story-Fokus handeln könnte. Die Geschichte spielt in den 30er oder 40er Jahren, neben Paris könnte auch das fiktive Königreich Wakanda als Setting dienen.

Den Trailer des Spiels seht ihr hier:

Die Hauptrollen spielen offenbar Captain America und Black Panther, darüber hinaus werden mit Nanali, der Leiterin des Wakanda-Spionagenetzwerks und Gabriel Jones, einem Mitglied der Howling Commandos zwei weitere Charaktere spielbar sein.

Der Trailer lässt außerdem vermuten, dass die fiese Organisation Hydra als gegnerische Fraktion auftritt. Etwaige Superschurken wie Red Skull könnten also ebenfalls Teil des Spiels sein. Außerdem werden eindeutige Kratzspuren auf dem berühmten Schild von Captain America gezeigt. Zwischen den beiden Titelhelden scheint es also auch Spannungen zu geben.

In einem Interview mit IGN kommt auch Uncharted-Autorin Amy Henning zu Wort:

„Marvel war ein großartiger Partner während des gesamten kreativen Prozesses, als wir eine eigene Geschichte entwickelt und ein aufregendes neues Team von Charakteren zusammengestellt haben. Wir hoffen, die Fans sind von dieser Vorschau fasziniert und wir freuen uns darauf, in Zukunft mehr Infos zu teilen.“

Wann und für welche Plattformen das namenlose Projekt erscheinen soll, wurde bisher nicht veröffentlicht.