Sie sind zurück – für ihr letztes großes Abenteuer: Die abgefahrenen Superhelden im Marvel-Weltraumspaß Guardians of the Galaxy 3 nehmen Abschied von ihren Fans mit einem neuen emotionalen Trailer.

Peter Quill aka Star-Lord (Chris Pratt), Nebula (Karen Gillan), Gamora (Zoe Saldana), Drax, der Zerstörer (Dave Bautista), Groot (Stimme von Vin Diesel) und Rocket (Stimme von Bradley Cooper) machen sich bereit für ihre große Abschiedstour, die am 3. Mai 2023 in den Kinos beginnt.

Guardians of the Galaxy 3: Neue Bösewichte, Baby Rocket & Cosmo the Space Dog

Das große Wiedersehen mit Star-Lord und seiner Gang wird von dem Eintreffen eines neuen Gegenspielers überschattet. So wurde mit Adam Warlock (Will Poulter) ein vermeintlich perfekter Mensch erschaffen, der in unseren Helden eine Gefahr sieht und zum Gegenschlag ausholt.

Darüber hinaus wartet mit dem sogenannten High Evolutionary (Chukwudi Iwuji) ein weiterer neuer Bösewicht auf sie, der dem besiegten Thanos im Nichts nachsteht und eine noch viel größere Gefahr für das gesamte Universum darstellt.

Da bleibt nicht viel Zeit um in Nostalgie zu schwelgen. Hinzu kommt, das Rocket scheinbar eine gemeinsame Vergangenheit mit dem Fiesling hat: Hat etwa der größenwahnsinnige Wissenschaftler den Waschbären per Experiment mit seinen besonderen Fähigkeiten ausgestattet? Fans dürfen sich etwa auf Baby Rocket und ein Wiedersehen mit Cosmo the Space Dog freuen!

Die offizielle Story zum Film liest sich wie folgt:

„Nachdem sie dem Collector Knowhere abgekauft haben, arbeiten die Guardians daran, den enormen Schaden, den Thanos angerichtet hat, zu reparieren – wild entschlossen, Knowhere zu einem sicheren Zufluchtsort zu machen, nicht nur für sich selbst, sondern für alle Geflüchteten, die das harte Universum vertrieben hat. Es dauert jedoch nicht lange, bis ihr Versuch, zur Normalität zurückzukehren, durch einen brutalen Angriff eines neuen unbekannten Feindes auf den Kopf gestellt wird, und Peter, der noch immer vom Verlust von Gamora mitgenommen ist, sein Team um sich versammeln muss, um das Universum zu verteidigen und einen seiner eigenen Leute zu beschützen. Eine Mission, die bei Misserfolg zum Ende der uns bekannten Guardians führen könnte.“

Regisseur James Gunn vollendet mit dem dritten Teil seine Film-Trilogie der „Guardians of the Galaxy“, bevor er als neuer Chef von DC-Films bei Warner über Batman, Superman und Co. entscheidet.

Marvel-Special bei Disney+, neues Game und Lego-Sets

Bereits im Vorfeld zum baldigen Kinostart von „Guardians of the Galaxy 3“ hat Marvel ein besonderes Weihnachtsspecial The Guardians of the Galaxy Holiday Special bei Disney+ veröffentlicht.

Hinzu kommt ein neues Videospiel Marvel’s Guardians of the Galaxy, das seit letztem Herbst für die PS5 und Xbox Series S/X sowie PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich ist.

Derweil kündigt Lego bereits die ersten LEGO Marvel Guardians of the Galaxy Vol. 3 Sets an, in der Fans vorab einen Blick auf das neue Raumschiff der Guardians, auf Baby Rocket und den neuen Gegenspielern werfen dürfen.

