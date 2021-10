Marvels Guardians of the Galaxy 3: Will Poulter wird zu Adam Warlock

Regisseur James Gunn hat nach seinem kurzweiligen Ausflug zum DCEU mit The Suicide Squad wieder mehr Zeit für Marvel. So nimmt der Filmemacher die Produktion für den dritten Marvel-Weltraumspaß Guardians of the Galaxy 3 auf. Während Fans ein Wiedersehen mit den ungewöhnlichen Helden entgegenfiebern, steht nun auch endlich fest, wer ihr neuer Gegenspieler wird: Will Poulter wird zu Adam Warlock.

Seine Besetzung ging recht schnell, berichten US-Medien. Demnach habe James Gunn erst Ende August mit dem Casting für Adam Warlock begonnen, der ja bekannterweise am Ende des 2. Teils schon angekündigt wurde. Nachdem sich der Regisseur und sein Produktionsteam verschiedene Kandidaten angesehen haben, fiel die Wahl wohl recht schnell auf Will Poulter.

Der Schauspieler ist bekannt aus den „Maze Runner“-Filmen und war zuletzt in „Black Mirror: Bandersnatch“ sowie dem Horrorstreifen „Midsommar“ zu sehen. Demnächst spielt er in „Dopesick von Apple TV+ mit. Als neuer Marvel-Schurke dürfte der ehemalige Kinderstar den Weg für weitere Rollen als Bösewicht freimachen.

As you guys know I often strike down false rumors, so… um…



Welcome to the Guardians family, Will Poulter. He’s an amazing actor and wonderful guy. See you in a couple weeks. #AdamWarlock #GotGVol3 https://t.co/RaNeGDIC0E — James Gunn (@JamesGunn) October 11, 2021

Wer ist Adam Warlock

Adam Warlock wurde von Stan Lee und Jack Kirby in den 1960er Jahren als einer der mächtigsten Gegenspieler in den Fantastic Four-Comics ins Marvel Universum eingeführt. Erschaffen wurde er in den Comics von Wissenschaftlern der Enclave mit dem Ziel das perfekte Wesen zu erschaffen. Zeitweise war Adam Warlock ein Mitglied der Guardians und zudem ein zentraler Gegenspieler von Thanos. Adam Warlock ist Besitzer eines Infinity Steines, den Seelenstein.

Im Marvel Cinematic Universe erhält die Comic-Figur Adam Warlock in „Guardians of the Galaxy 3“ seinen ersten Auftritt, wurde aber schon in einer Post-Credit-Szene von „Guardians of the Galaxy 2“ ins MCU angekündigt. Hier wurde jedoch der Kampf gegen Thanos in „Avengers: Endgame“ beendet, der die Infinity Steine an sich gerissen hatte, um das gesamte Universum zu unterjochen. Der Ausgang dürfte bekannt sein.

Adam Warlock in den Marvel-Comics © Marvel

Spannend dürfte nun sein, wie das (verspätete) Erscheinen von Adam Warlock im MCU erklärt wird, während er in seinem goldenen Kokon schlummert und darauf wartet, aus diesem zu schlüpfen und das Weltall unsicher zu machen. Unsicher deswegen, weil Adam Warlock im Laufe seiner Comic-Geschichte beide Rollen gleichermaßen auszufüllen vermag. Einmal als bösartiger Magus, der als Prophet einer gefährlichen Religion fungiert, sowie als Adam Warlock, der seinem Lebenszweck nacheifert und versucht Gutes zu tun. Denkbar wäre hier, dass beide Seiten der neuen Figur ins MCU eingeführt werden. Bestätigt ist das aber noch nicht.

Guardians of the Galaxy 3 kommt 2023 in die Kinos

„Guardians of the Galaxy 3“ bildet den Abschluss der Film-Trilogie um Peter Quill aka Star-Lord (Chris Pratt) und seine bunte Crew mit Nebula (Karen Gillan) und Gamora (Zoe Saldana), Drax, der Zerstörer (Dave Bautista), Groot (Stimme von Vin Diesel) und Rocket (Stimme von Bradley Cooper).

Über die Handlung selbst wird noch nicht viel verraten. Die Story soll sich neben Adams Erscheinen auch um Gamoras Vergangenheit drehen, die erst durch die Zeitreise in „Avengers 4“ auf Peter Lord trifft.

Bevor der Kinofilm „Guardians of the Galaxy 3“ im Frühjahr 2023 in die Kinos kommt, dürfen sich Marvel-Fans auf ein neues Videospiel zur Reihe freuen: Marvel’s Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober für die PS5 sowie PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series S/X sowie Nintendo Switch.

