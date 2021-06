Marvel’s Guardians of the Galaxy landet als Action-Game auf PS5 und Xbox Series X

Die Chaotentruppe rund um Star-Lord Peter Quill, Rocket, Gamora, Drax und Groot erleben ein brandneues Abenteuer! In der E3-Show von Square Enix wurde das Action-RPG Marvel’s Guardians of the Galaxy angekündigt und das erste Gameplay zeigt bereits: Fans der Filme werden den Humor sofort wiedererkennen.

Marvel-Fans bekommen Guardians of the Galaxy-Abenteuer auf PlayStation und Xbox

Nachdem Square Enix bereits einen Titel rund um die Avengers auf die Konsolen gebracht hat, kommen nun die Galaxienwächter an die Reihe. In einem originalen, nur für das Spiel geschriebene Abenteuer bekommen es Starlord und Co. mit der (immerhin aus den Comics bekannten) Schurkin Lady Hellbender zu tun und prügeln sich durch galaktische Gegnergruppen.

Spätestens seit der Kinofilm-Reihe, die im Jahr 2014 ihren Anfang nahm, sind die „Guardians of the Galaxy“ in der Popkultur angekommen und erfreuen sich nicht nun dank des frechen Humors großer Beliebtheit. Die Charaktere im neuen Videospielableger erinnern sogar teilweise etwas an die Filme, wobei die Macher bei Eidos Montreal betonen, ihre eigene Version zu kreieren. Der unverkennbare Humor darf aber natürlich trotzdem nicht fehlen.

© Square Enix/Eidos Montreal

Singleplayer ohne Mikrotransaktionen: „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ wird ein reines Singleplayer-Abenteuer und Mikrotransaktionen sowie Online-Anbindung wird es nicht geben. DLCs sind ebenfalls nicht geplant.

Waschbär-Weitwurf gefällig? Zudem sehen wir im ersten Gameplay-Video, dass wir im Abenteuer öfters vor Entscheidungen gestellt werden. Je nachdem, wie ihr euch entscheidet, beeinflusst dies die Team-Dynamik. So kann Rocket ganz schon sauer auf euch werden, wenn ihr ihn einfach über eine gefährliche Schlucht werft.

Soundtrack zum Abrocken: Richtig stark zeichnet sich der Soundtrack aus, der mit ordentlich 80’s-Flair daherkommt und zum Beispiel Bonnie Tyler oder Kiss ertönen lässt. Das wird offensichtlich ein Soundtrack zum Abrocken!

© Square Enix/Eidos Montreal

Der Release von „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ erfolgt am 26. Oktober 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One und PC.

Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch hier ansehen:

Und hier gibt’s erstes Gameplay: