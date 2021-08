Marvel’s Midnight Suns: Düsteres Strategiespiel mit Superhelden enthüllt

Es ist bereits seit Längerem ein Gerücht im Umlauf, dass Marvel zusammen mit den XCOM-Entwicklern ein großes Superhelden-Strategiespiel entwickelt. Jetzt wurde auf der gamescom 2021 mit „Marvel’s Midnight Suns“ genau ein solcher Titel enthüllt.

Den ersten Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Marvel’s Midnight Suns wird düsterer und sehr taktisch

Darum geht’s: In „Marvel’s Midnight Suns“ formt sich eine neue, düstere Gruppe an Superhelden. Kern sind Blade, Ghost Rider, die X-Men-Kämpferin Magik und die Hexe Nico Minoru. Sie müssen die Dämonen-Königin Lilith bekämpfen. Unterstützt werden sie dabei von bekannteren Helden. Der Trailer zeigt unter anderem Doctor Strange, Wolverine, Captain Marvel und mehr.

Komplett neue Figuren sind ebenfalls dabei. Allen voran The Hunter – so der Name unserer eigenen Figur. Diese erstellen wir in einem Editor selbst und können so zum Beispiel Aussehen, Fähigkeiten und Geschlecht bestimmen. The Hunter ist rein von der Geschichte her eine der wichtigsten Figuren, denn als Tochter oder Sohn von Lilith sind wir die einzige Person, die die Dämonenkönigin je besiegen konnte.

Als The Hunter spielt unsere eigene Figur eine große Rolle in Midnight Suns. ©Marvel/2K Games

Mit dem neuen Strategiespiel will Entwicklerstudio Firaxis auf eine größere Spielerbasis im Vergleich zum Hardcore-Strategie XCOM anzielen. Deshalb gibt es im neuen Spiel keinen Permadeath. Stirbt zum Beispiel Wolverine auf einer Mission, dann könnt ihr trotz Abschluss dieser, den Helden in der nächsten wieder mitnehmen. Insgesamt ist der Schwierigkeitsgrad etwas nach unten geschraubt.

Spielerisch soll euch trotzdem ein vollwertiges Strategie-RPG erwarten – so wie wir es vom Studio gewohnt sind. Richtiges Gameplay wurde aber noch nicht enthüllt, das soll aber schon bald nachgeholt werden. Bereits nächste Woche am 1. September um 12 Uhr deutscher Zeit werden erste Spielszenen gezeigt.

„Marvel’s Midnight Suns“ erscheint im März 2022 für eigentlich alle Plattformen. Somit dürfen sich alle mit PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch oder PC auf das Strategiespiel freuen.

Meldet ihr euch auf der offiziellen Seite für den Newsletter an, dann könnt ihr euch einen exklusiven Blade-Skin sichern. Dieser ist dann im Spiel zum Release verfügbar, wenn ihr euch mit der gleichen E-Mail neben dem Newsletter auch bei 2K anmeldet.