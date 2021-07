Nintendo Switch OLED-Modell vorab kaufen bei diesen Onlineshops – Preorder-Guide

Nintendo verkauft eine neue Konsole. Das Nintendo Switch OLED-Modell ist eine verbesserte Version im Vergleich zur regulären Nintendo Switch. Ihr könnt die Hybridkonsole mit dem größeren OLED-Display und weiteren Updates jetzt bestellen und sie direkt zum Release erhalten.

Am 8. Oktober 2021 erscheint die Nintendo Switch in der verbesserten OLED-Version. Vorab kaufen könnt ihr sie ab sofort bei diesen Onlineshops.

Nintendo Switch OLED Modell bei Amazon

Nintendo Switch OLED Modell bei MediaMarkt

Nintendo Switch OLED Modell bei Saturn

Was bietet das Nintendo Switch OLED-Modell?

In der nachfolgenden Auflistung erfahrt ihr die Upgrades der OLED-Version im Vergleich zur regulären Nintendo Switch. So könnt ihr abwägen, ob sich das Vorbestellen lohnt:

Neuer 7-Zoll-OLED-Bildschirm

Mehr interner Speicherplatz: 64 GB

Neues Konsolengehäuse (schmalere Ränder außen)

(schmalere Ränder außen) Farben : Weiß oder Neon-Rot/Neon-Blau

: Weiß oder Neon-Rot/Neon-Blau Neuer Dock mit LAN-Anschluss

Neuer, variabler Stand

Allem voran wurde also das Display mit einem OLED-Display ausgetauscht, das obendrein leicht vergrößert wurde auf 7 Zoll (vorher 6,2 Zoll). Der reguläre, interne Speicher wurde von 32 Gigabyte auf 64 GB erhöht. Hier braucht ihr dann nicht so viel zusätzlichen Speicherplatz kaufen.

Dazu kommt ein leicht verändertes Dock, das nun in einem weißen Case zu euch nach Hause kommt. Doch nicht nur die Farbe ist anders. Als neuen Port gibt es nun einen LAN-Anschluss. Ihr könnt die Konsole also auch abseits des W-LANs ans Internet anschließen, was insbesondere für kompetitive Spiele wie Splatoon 3 oder Mario Kart 8 Deluxe ein Gewinn darstellen dürfte.

Die Handheld-Konsole selbst hat zudem einen neuen Standfuß spendiert bekommen, mit dem ihr nun sogar die Höhe im Tisch-Modus einstellen könnt.

Der neue Standfuß ist um einiges besser! ©Nintendo/PlayCentral-Bildmontage

Abgerundet wird das schicke, schlichte Design zudem von den weißen Joy-Cons, die zum weißen Dock passen. Alternativ könnt ihr jedoch auch die Farben Neon-Rot und Neon-Blau kaufen.

Die integrierten Lautsprecher runden das ganze Update ab, die nun signifikant verbessert worden sein sollen. Davon wird insbesondere der Handheld-Modus profitieren, wie Nintendo erklärt. Würdet ihr euch die OLED-Version der Nintendo Switch kaufen oder bleibt ihr bei eurem alten Modell?