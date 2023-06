Sony baut sein Spider-Man Universe – kurz Spideyverse – weiter massiv aus. Nach dem Erfolg von Venom mit Tom Hardy und zuletzt Morbius mit dem einstigen Joker-Darsteller Jared Leto, dürfen sich Marvel-Fans nun auf einen neuen knallharten und brutalen Antihelden freuen: Kraven the Hunter kommt am 5. Oktober in die Kinos.

Im ersten brutalen Trailer spielt Hauptdarsteller Aaron Taylor-Johnson mit seinen enormen Kräften und macht recht bald deutlich, das mit ihm nicht zu spaßen ist:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Schon Spider-Man-Regisseur Sam Raimi plante eins, die beliebte und brutale Comic-Figur Kraven the Hunter in einen seiner Spidey-Filmen einzubinden, doch daraus wurde nichts. Kravens Erscheinen blieb auch in „The Amazing Spider-Man“ verwehrt. Dafür dürfen Marvel-Fans die beliebte Figur in den Spidey-Games als spielbare Figur erleben.

Darum geht es in Kraven the Hunter

Der von Aaron Taylor-Johnson dargestellte Antiheld wurde in den Comics von Marvel-Legende Stan Lee und Steve Ditko entworfen. In seinem ersten Auftritt im MCU – bei dem es nicht allein bleiben soll – lernen die Kinobesucher seine Origin-Story kennen, in der er als Jugendlicher von seinem russischem Vater auf der Safari zum knallharten Jäger ausgebildet wird.

Nachdem er die Voodoo-Hexe Calypso kennenlernt, erhält Kravinoff von ihr einen Kräutertrank, der ihm übermenschliche Stärke, Geschwindigkeit und Reflexe verleiht. Zudem sind seine Sinne die einer Raubtierkatze entsprechend geschärft.

Als Waffenspezialist, erfahrener Scharfschütze und Meistertaktiker kann er Fährten lesen und ist seinem Gegner immer einen Schritt voraus. Der Trank sorgt auch dafür, dass er unsterblich wird. Einzig Spider-Man ist in der Lage, ihn zu töten.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Kraven in den Comics

In den Marvel-Comics wird Kraven von Nick Fury für seine Superhelden-Spezialeinheit Avengers angeworben, wo er an der Seite der ersten Avengers gegen Red Skull und weitere Oberschurken den Kampf aufnimmt.

Im Verlauf der Storys wird der Großwildjäger jedoch zum Gegenspieler von Spider-Man und wird von Doctor Octopus in die Riege der Sinister Six, Spideys größten Gegner aufgenommen. Die Chancen stehen also gut, dass wir nach seinem Solo-Film demnächst Kraven auch in weiteren MCU-Filmen oder in der Spider-Man-Filmreihe sehen können.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Besetzung mit Aaron Taylor-Johnson und Russell Crowe

Die Besetzung des neuen Marvel-Streifen von Regisseur J. C. Chandor aus Sonys Spiderverse setzt sich wie folgt zusammen – dabei dürfen sich Kenner der Comics auf bekannte Charakteren aus der Vorlage freuen:

Aaron Taylor-Johnson als Sergei Kravinoff / Kraven the Hunter

Fred Hechinger als Dmitri Smerdyakov / Chameleon

Ariana DeBose als Calypso

Alessandro Nivola als Aleksei Sytsevich / Rhino

Russell Crowe als Kravens Vater

Christopher Abbott als Gegenspieler The Foreigner

Kraven the Hunter in den Games

Marvel-Fans dürfen Kraven in dem kommenden PS5-Spiel Marvel’s Spider-Man 2 von Insomniac Games als spielbare Figur erleben. Ein Releasetermin ist für den 20. Oktober 2023 auf der PlayStation 5 angekündigt.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen