Marvel-Fans aufgepasst: Der liebenswerte Superheld aus der Nachbarschaft erweitert künftig das Angebot von Disney+. Ab dem 1. Juli sind sämtliche Spider-Man-Verfilmungen beim Streaminganbieter zu finden: Angefangen von Sam Raimis Kult-Trilogie mit Tobey Maguire als Peter Parker, gefolgt von Andrew Garfield als „The Amazing Spider-Man” und dem jüngsten Spidey-Darsteller Tom Holland in der gefeierten neuen „Spider-Man”-Filmreihe. Abgerundet werden die von Sony produzierten Marvel-Filme mit Venom und Tom Hardy.

Die folgenden Starttermine wurden inzwischen von Disney+ in Deutschland bestätigt:

„The Amazing Spider-Man” – ab 1. Juli 2022

„The Amazing Spider-Man 2“ – ab 1. Juli 2022

„Venom“ – ab 1. Juli 2022

„Spider-Man” – ab 8. Juli 2022

„Spider-Man 2” – ab 8. Juli 2022

„Spider-Man 3” – ab 8. Juli 2022

„Spider-Man: Homecoming” – ab 8. Juli 2022

„Spider-Man: A New Universe” – ab 8. Juli 2022

Damit vollendet Marvel den Zusammenschluss sämtlicher hauseigener Produktionen auch außerhalb des MCU bei Disney+. Zuletzt wurden schon die einstigen Marvel-Serien von Netflix mit „Daredevil“, „Jessica Jones“, „Luke Cage“, „Iron Fist“, „The Punisher“ und „The Defenders“ in die neue Heimat von Marvel bei Disney+ integriert.

Marvel plant mit einer neuen Daredevil-Serie für Disney+

Spider-Verse bereichert das Marvel-Angebot bei Disney+

Inzwischen kam es zu einer Vereinbarung zwischen dem zu Disney gehörigen Studio Marvel und Sony Pictures, das seit Jahrzehnten schon die Filmrechte an Spider-Man und den Figuren aus dem Spider-Verse hält. Zuletzt hatte sich Marvel an der Produktion der neuen Spidey-Filmen beteiligt und somit die Möglichkeit geschaffen, den Superheld ins MCU zu integrieren. Andersherum spielte zuletzt Charlie Cox als Daredevil im neuen Spidey-Abenteuer „No Way Home“ mit.

Wann die neusten Kinofilme aus dem Spider-Verse mit Spider-Man: Far From Home, Venom 2, Spider-Man: No Way Home und Morbius bei Marvel auf Disney+ dazustoßen werden, dürfte nur noch eine Frage von Zeit sein. Wir werden euch auf dem Laufenden halten!

Welche Filme und Serien sonst noch alle im Juli neu bei Disney+ zu finden sind, haben wir in der folgenden Übersicht zusammengefasst:

