Wie gefällt euch der Trailer? Was sagt ihr zu den neuen Synchronstimmen und freut ihr euch auf die neue Staffel Futurama? Schreibt es uns in die Kommentare.

Wo kann ich die 11. Staffel gucken? In Deutschland gibt es „Futurama“ Staffel 11 exklusiv bei Disney Plus im Stream. Welche Neuzugänge euch bei Disney+ im Juli sonst noch erwarten, seht ihr in unserer PlayCentral-Übersicht.

„Good news, everyone!“ Futurama bekommt nach langen Jahren der Auszeit doch noch eine 11. Staffel. Die läuft sogar schon in wenigen Wochen auf Disney+ und seit heute gibt es auch noch den ersten Trailer dazu. Hier könnt ihr ihn euch ansehen und erfahrt alles, was ihr wissen müsst.

