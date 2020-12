Disney Plus wird teurer: Das sind die neuen Preise für Disney+

Die Preise für den Streamingdienst Disney Plus werden in naher Zukunft weltweit angehoben, demnach ist auch Deutschland davon betroffen. Disney offenbarte nun neben der Ankündigung zahlreicher neuer Star Wars-Produktionen, wie genau sich die Preise von Disney+ hierzulande ändern werden.

Disney Plus wird teurer: Die neuen Preise in Deutschland

Ganze 86,8 Millionen Abonnenten weltweit hat Disney Plus inzwischen zu verzeichnen. Um noch mehr zahlende Kunden zu gewinnen, wird der Streaminganbieter im nächsten Jahr zusätzlich die Inhalte der Marke Star anbieten. Um Star zu finanzieren, müssen jedoch die Kosten für das Abo ansteigen.

Wann findet die Preiserhöhung statt? Mit Start von Star als vollintegrierter Teil von Disney Plus am 23. Februar 2021 wird an diesem Tag auch der Preisanstieg des Disney Plus-Abos für die europäischen Nutzer erfolgen.

Star Wars: Obi-Wan-Serie bringt Hayden Christensen zurück

Wie viel kostet Disney Plus ab Februar 2021? Die erhöhten Kosten von Disney+ fallen ab nächstem Jahr wie folgt aus:

Monatliches Abonnement: 8,99€

Jährliches Abonnement: 89,90€

Damit steigen die monatlichen Preis um zwei Euro, denn bislang kostet das Abo lediglich 6,99€ pro Monat. Das Jahresabo kostet aktuell noch 69,99 Euro im Jahr und wird mit Februar 2021 sogar ganze 20 Euro teurer.

Was beinhaltet das neue Programm von Star?

Mit Einführung von Star wird Disney Plus neben dem eher an Kindern orientierten, familienfreundlichen Programm noch mehr Angebote für Erwachsene zur Verfügung stellen und den Inhaltskatalog damit sogar verdoppeln.

Unter ihnen werden sich Titel aus den Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios und 20th Television befinden, die von Serien über Filme bis hin zu Dokumentationen reichen werden. Im gleichen Atemzug werden zusätzliche PIN- und Beschränkungsoptionen als Kindersicherung eingeführt, da es sich bei dem neuen Programm um vielzählige Inhalte ab 18 handeln wird.