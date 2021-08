Venom 2: Neuer Trailer lässt Tom Hardys brutalen Gegenspieler Carnage von der Leine

In Venom 2 bekommen es Eddie Brock (Tom Hardy) und der Alien-Symbiont mit einem richtig fiesen Bösewicht zu tun. Wie fies der wird, zeigt der brandneue Trailer auf sehr eindrucksvolle Art und Weise. In „Venom 2: Let there be Carnage“ übernimmt ein roter Symbiont die Kontrolle über den extrem wahnsinnigen wie bösartigen Serienkiller Cletus Kasady (Woody Harrelson).

Seht euch den neuen Trailer zu Venom 2: Let there be Carnage an

Schaut den neuen Trailer: Es gibt einen frischen Trailer zu „Venom 2: Let there be Carnage“ und der hat es in sich – im wahrsten Sinne des Wortes. Angesichts des titelgebenden Superfieslings Carnage bekommt es nämlich selbst der Symbiont mit der Angst zu tun, der von Eddie Brock Besitz ergriffen hat. Zumindest bis der ihm verspricht, nach Herzenslust Menschen auffressen zu dürfen. Ihr seht schon: Trotz der schaurigen Alienmonster geht es wohl auch in Teil 2 wieder ziemlich witzig zu.

Woody Harrelson trifft Tom Hardy: Eddie Brock (Tom Hardy) besucht den eigentlich so schon ziemlich unsympathischen Serienmörder Cletus Kasady (Woody Harrelson) im Gefängnis. Dummerweise schafft es dort aber igendwie ein Baby-Symbiont der besonders fiesen Sorte, Besitz vom Psycho-Killer zu ergreifen. Das Ergebnis ist dann natürlich eine noch viel durchgeknalltere, blutrünstigere Kombination aus beiden.

Richtig fieser Bösewicht Carnage: Wer den ersten „Venom“ gesehen hat, ahnt, dass das nichts Gutes bedeuten kann. Immerhin hat Eddie Brock schon seine liebe Mühe mit dem ungebetenen Gast. Die Aliens treibt nämlich eigentlich vor allem ein riesiger Appetit und große Lust auf Menschenfleisch an. Soll heißen: Wenn Eddies Symbiont schon so schwer im Zaum zu halten ist, wird das bei Carnage und dem Serienkiller keine guten Folgen haben. Vor allem, weil Cletus Kasady wohl gar nicht beabsichtigen dürfte, seinen Symbionten auch nur ansatzweise zu zügeln.

Venom: Let There Be Carnage – Wer ist Marvel-Schurke Carnage?

Noch mehr witzige Buddy-Action: Neben all der blutrünstigen Ekel-Action kommt aber wohl auch der Humor wieder nicht zu kurz. Teil eins war bereits eine ziemlich spaßige Angelegenheit, die einen Großteil ihres Charmes aus der Beziehung zwischen Tom Hardys Eddie und dem stets hungrigen Symbionten in ihm bezogen hat. Dem Trailer zu „Venom 2: Let there be Carnage“ nach zu urteilen dürfte das auch im zweiten Teil den Löwenanteil des Vergnügens ausmachen.

„Venom 2: Let there be Carnage“ soll am 21. Oktober in den Kinos starten. Wie gefällt euch der Trailer? Schreibt es uns in die Kommentare.