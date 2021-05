Mit den unheilvollen Worten „Das Chaos kommt bald…!“ kündigt sich der erste Trailer zu Venom 2 mit Tom Hardy an. Der neueste Streich von Sony aus dem „Spider-Man“-Universum soll noch in diesem Herbst in die Kinos kommen. Was uns da erwarten wird, enthüllt der Trailer zum Film, der den neuen Titel trägt: „Venom: Let There Be Carnage“.

Die ersten gezeigten Szenen offenbaren, dass Tom Hardy als der tödliche Beschützer so seine liebe Not mit seinem außerirdischen Wirt in seinem Körper hat, der ein Eigenleben führt und den Reporter Eddie Brock in so manche verfängliche Situation bringt – trotz der vielen coolen Extra-Arme. Derweil erscheint mit dem Serienkiller Cletus Kasady ein neuer Gegenspieler auf der Bildfläche, der in der Stadt Angst und Schrecken verbreitet. Mehr Details zur Handlung werden noch nicht verraten.

Trailer-Premiere von Venom 2

Neben Tom Hardy als ungewöhnlicher Anti-Held gibt es ein Wiedersehen mit Michelle Williams („Venom“, „Manchester by the Sea“) als seine Partnerin. Neu dabei sind Naomie Harris („James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“) als Shriek. Woody Harrelson („Zombieland“) wird zum mächtigen Gegenspieler Cletus Kasady/Carnage, den es aufzuhalten gilt.

Die Regie des Actionfilms führt diesmal Andy Serkis („Mogli“), der bislang für seine Darstellung der Kreatur des Gollum aus „Der Herr der Ringe“-Filme oder als Affe Caesar aus den „Planet der Affen“-Filmen bekannt ist. Den ersten „Venom“-Film hatte noch Ruben Fleischer („Zombieland“) in Szene gesetzt.

Das Sequel „Venom 2“ sollte bereits Ende letzten Jahres in die Kinos kommen, wurde dann aber wegen der Corona-Pandemie um ein volles Jahr nach hinten verschoben. Der Trailer bestätigt nun einen neuen Kinostarttermin für den 21. Oktober – in der Hoffnung, das dann die Lichtspielhäuser endlich wieder für Besucher geöffnet werden können.

Hier könnt ihr den Trailer im Original sehen: