Der sympathische Spinnenmann aus der Nachbarschaft schwingt sich Ende des Jahres zurück auf die große Leinwand: Die Rede ist von Tom Holland und Spider Man 3. Während der junge Spidey-Darsteller zeitgleich als Nathan Drake in der Spielverfilmung Uncharted vor der Kamera steht, gibt er nun ein Update zum neuen Marvel-Abenteuer.

Wie lautet denn nun der Titel?

Neben ein paar neuen Szenenbildern sorgt vor allem seine Ankündigung über einen neuen Titel des Films für Verwirrungen. Zum einen mutet der Titel schon etwas seltsam an – und erinnert ein wenig an Steven Spielbergs E.T. – lautet er doch „Spider-Man: Phone Home“.

Doch nicht nur Tom Holland hält einen neuen Titel für den Film bereit, auch seine Schauspielkollegen Jacob Bertand (Ned) und Zendaya (MJ) enthüllen jeweils ihren ganz eigenen Titel: „Spider-Man: Home-Wrecker“ oder doch „Spider-Man: Home Slice“ ?

Während die drei offensichtlich einen Scherz mit den Fans treiben, ist es also noch völlig offen, wie nun der offizielle Titel des dritten Soloabenteuers von Peter Parker/Spider-Man aus dem Marvel Cinematic Universe lauten wird.

Es sieht aber so aus, als ob man die Fans nicht mehr lange auf die Folter spannen möchte. Vielleicht steht ja auch bald ein erster Teaser-Trailer zum Film an. Wir halten euch auf alle Fälle auf dem Laufenden.

Why they gotta fuck with us like that? pic.twitter.com/rQxVoBKXO9 — Sean Abrams (@seanybrams) February 24, 2021

Wenigstens liefern – bei all dem Rätselraten und Verwirrspiel der Hauptdarsteller – die neuen Bilder einen ersten Eindruck vom Film. Anscheinend befinden sich die drei Freunde auf einer Art abenteuerliche Schatzsuche ganz im Stil von Indiana Jones.

Neue Schurken sorgen für eine handfeste Überraschung

„Spider-Man 3“ dürfte auch sonst die Herzen der Fans höher schlagen lassen: Bereits vorab wurde etwa bestätigt, dass Jamie Foxx als Electro aus den alternativen „Spider-Man“-Filmreihen mitspielen wird. Auch gibt es Gerüchte über ein Wiedersehen mit den früheren Spidey-Darstellern Tobey Maguire und Andrew Garfield als alternative Versionen von Peter Parker aka Spider-Man. Damit dürften gleich drei Spidey im Film zu sehen sein – etwa aus einem alternativen Paralleluniversum? Bestätigt ist das aber bislang noch nicht.

Spider-Man 3 mit Tom Holland vereint erstmals Schurken aus drei Spidey-Trilogien

Der Vorgängerfilm „Far From Home“ mit Jake Gyllenhaals Mysterio hat ja bereits die Grundlage für ein Multiverse gelegt. Dafür spricht auch Benedict Cumberbatchs Erscheinen als Doctor Strange in „Spider-Man 3“, was von Regisseur Jon Watts vorab bestätigt wurde.

„Spider-Man 3“ ist für den 17. Dezember in den Kinos angekündigt. Spätestens dann dürften wir mehr Klarheit erhalten.