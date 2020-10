Obwohl die COVID-19-Pandemie selbst vor dem Marvel Cinematic Universe nicht Halt macht und mehrere Filme jüngst verschoben wurden, feilen die Verantwortlichen fleißig an der Zukunft der Reihe. Ein Bestandteil hiervon ist definitiv Spider-Man 3, der der bisher ambitionierteste Film rund um die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft werden könnte.

Vor wenigen Tagen kam die Meldung, Jamie Foxx werde ins Marvel-Universum zurückkehren und noch einmal den Bösewicht Electro spielen. Zuletzt war der Darsteller in „The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro“ in dieser Rolle zu sehen. Eine Nachricht, die sofort hohe Wellen schlug.

Öffnet Spider-Man 3 das Tor zum Spider-Verse?

Mittlerweile bestätigte der Schauspieler, wie unter anderem Heroic Hollywood berichtet, sein Comeback für „Spider-Man 3“ über seinen Instagram-Account und sorgte dort direkt für heftige Spekulationen. In einem mittlerweile wieder entfernten Beitrag stehen Foxx‘ Electro drei Spider-Men gegenüber. Durch einen Filter wirkt das Bild zudem wie eine Aufnahme aus dem Animationsfilm „Spider-Man: A New Universe“, in dem Spider-Men aus mehreren Universen ihre Kräfte vereinen mussten.

© Sony Pictures, Instagram

Mit „Spider-Man: Far From Home“ wurde ein MCU-Multiversum bereits angedeutet, das mit dem kommenden „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ richtig etabliert werden soll. „Spider-Man 3“ könnte dieses ausbauen und Fans eine Live-Action-Version des Spider-Verse-Films geben.

Darüber hinaus könnte Sony auf diesem Wege, sollte kein neuer Deal mit Marvel geschlossen werden, Spider-Man aus dem Marvel Cinematic Universe herausholen. Venom und bald auch Morbius sowie Spider-Woman dürften sich vermutlich sehr über ein Treffen mit der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft freuen. Offiziell bestätigt ist „Spider-Man 3“ als Live-Action-Version von Spider-Verse mit Foxx‘ Post jedoch natürlich nicht.