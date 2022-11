Black Panther 2: Wakanda Forever hat wie die meisten anderen Marvel-Filme eine Post Credit-Szene. Es lohnt sich also, noch ein bisschen im Kinosaal sitzen zu bleiben. Wir erklären in diesem PlayCentral-Artikel, was die letzte Szene des Films und das Ende bedeuten.

Black Panther 2: Ende und Szene nach dem Abspann erklärt

Black Panther 2 dreht sich nicht mehr um den ersten Black Panther (Chadwick Boseman), unter anderem weil der T’Challa-Darsteller 2020 leider gestorben ist. Nichtsdestotrotz läuft der zweite Teil jetzt in den Kinos und lockt unter anderem auch mit einer Szene nach dem Abspann.

ACHTUNG, es folgen SPOILER zu Black Panther 2: Wakanda Forever!

Darum geht’s: In „Black Panther 2“ wächst Shuri (Letitia Wright), die Schwester des verstorbenen T’Challa, in die Superheld*innenrolle ihres Bruders hinein. Am Ende streift sie sich sogar den Anzug über und ist der neue Black Panther.

Der nächste Black Panther könnte aber schon in den Startlöchern stehen. In der Post Credit-Szene besucht Shuri nämlich die ehemalige Partnerin von T’Challa in Haiti. Dort eröffnet diese ihr, dass sie mit ihrem verstorbenen Ehemann und König ein bisher geheim gehaltenes Kind bekommen hat.

Der Neffe von Shuri heißt Toussaint, trägt aber stolz auch schon einen richtigen Wakanda-Namen – und zwar T’Challa, genau wie sein Vater. Er bezeichnet sich selbstbewusst bereits als Prinz und könnte gut und gerne in die Fußstapfen seines Vaters und seiner Tante treten.

Kommen die Young Avengers? „Black Panther 2: Wakanda Forever“ markiert das Ende der Phase 4 im Marvel Cinematic Universe. Danach könnte die nächste Generation Held*innen an den Start gehen. Womöglich wird aktuell schon ein Young Avengers-Team vorbereitet.

Zu diesen jungen Avengers könnten neben dem jungen T’Challa dann zum Beispiel auch noch America Chavez (Xochitl Gomez) aus Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Kate Bishop (Hailee Steinfeld) aus „Hawkeye“, Cassie Lang (Kathryn Newton) aus „Ant-Man“ und womöglich auch Riri Williams (Dominique Thorne) aka Ironheart aus „Black Panther 2“ gehören.

Was ist mit Okoye und M’Baku? Okoye (Danai Gurira) und Aneka (Mikaela Coel) werden am Schluss von „Black Panther 2“ zu den sogenannten Midnight Angels. Dabei handelt es sich gewissermaßen um eine Elite-Einheit der Dora Milaje, die es auch in den Comics gibt.

M’Baku könnte jetzt der neue König von Wakanda werden. Immerhin erscheint Shuri nicht zum Krönungsritual am Schluss und M’Baku kann seinen Anspruch auf den Thron geltend machen. Aber die Rolle des damit verbundenen Black Panther dürfte er wohl nicht einnehmen. Es bleibt spannend!

Wie hat euch Black Panther 2 gefallen? Freut ihr euch auf die Young Avengers? Schreibt es uns in die Kommentare.