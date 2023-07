Comic-Con 2023: Alle Infos, Programm und Highlights der SDCC 2023

Die Comic-Con in San Diego gilt als die wichtigste sowie größte Comic-Messe weltweit und findet auch in diesem Jahr wieder Live vor Publikum statt.

Zahlreiche Fans werden im legendären San Diego Convention Center erwartet, die auf den vielen Panels der großen Studios über die neuesten Entwicklungen und Ankündigungen mit Trailern/Bildern im Bereich Serien, Film, Comics und Games informiert werden.

Wir werfen einen Blick auf die wichtigsten Programm-Highlights der SDCC 2023 und auf was wir uns freuen dürfen.

Wann findet die Comic-Con 2023 statt?

Die San Diego Comic-Con öffnet am Donnerstag, den 20. Juli 2023 seine Tore und findet bis einschließlich Sonntag, den 24. Juli 2023 in den Messehallen mit zahlreichen Panels, Veranstaltungen und vieles mehr statt.

Kann man die Comic-Con 2023 wieder live streamen?

Die mehrtägige Veranstaltung Comic-Con 2023 findet wie gewohnt live vor Ort im San Diego Convention Center statt und ist nur für zahlende Kunden und Messebesucher frei zugängig.

Die einzelnen Panels werden leider nicht live im Internet gestreamt. Dennoch dürfen sich alle, die nicht vor Ort sein können, über sämtliche Highlights der SDCC im Internet und über Social-Media-Konten wie Twitter, YouTube und Instagram informieren. Weitere Details findet man auf der eigenen Internetseite www.comic-con.org.

Fan-Schock: Absagen von Marvel, DC, Netflix, HBO und Star Wars

Während die tausenden Fans vor Ort gutes Geld für die Eintrittskarten und Teilnahme an der diesjährigen SDCC 2023 bezahlt haben und sicherlich wieder stundenlang in Schlangen vor den Eingangsbereichen der Messehallen auf den Zutritt zu den heiß begehrten Panels warten müssen, sieht das Programm in diesem Jahr eher spärlich aus – und das nach den Corona-Jahren.

Steckt die Comic-Con etwa in einer Krise?

Der Grund: Bereits im Vorfeld haben zahlreiche große Studios der diesjährigen Comic-Con überraschend eine Absage erteilt. Dazu gehören die beiden großen Studios Marvel und DC mit ihren vielen Comicverfilmungen (auch bei Disney+), zu denen es sicherlich einiges zu sehen gibt. Auch Lucasfilm (mit „Indiana Jones“) oder Star Wars fehlen in diesem Jahr – und das vor dem Start der Serien Ahsoka und The Acolyte.

Hinzu kommt die Abwesenheit von Netflix (mit Stranger Things, The Witcher, One Piece). Der Streamingdienst hatte kurz zuvor schon im Rahmen seines Fan-Events TUDUM neues Material inklusive Trailer zu den kommenden Serien- und Film-Higlights präsentiert.

Es fehlen auch große Hollywood-Studios wie Sony (mit den neuesten SpiderVerse-Filmen wie „Kraven“), Warner (mit Dune: Part Two), HBO (mit Game of Throns: House of the Dragon und The Last of Us- Serie) sowie Universal („Five Nights at Freddy’s“), deren neue Projekte bereits mit Spannung erwartetet werden.

Derweil hält der große Hollywood-Streik der Drehbuchautoren- und Schauspieler-Gewerkschaft an, so dass viele bekannte Darsteller großer Produktionen nicht vor Ort auf den Panels dabei sein werden.

Filme und Serien auf der Comic-Con 2023

Das stark abgespeckte Programm der diesjährigen Comic-Con im Bereich Film und Serien lässt vor allem die großen Panels und Ankündigungen von Marvel, DC und Co. vermissen.

Zwar wird der Comic-Bereich der beiden Verlage wie gewohnt vertreten sein. Wer jedoch etwas über die Zukunft des DC Universe unter der Führung des neuen DC-Chefs James Gunn erfahren möchte oder auf die neuesten Trailer und Infos zu den kommenden Produktionen aus dem Marvel Cinemativ Universe gehofft hat, wie „The Marvels“ oder „Loki“ Staffel 2, geht bei der SDCC 2023 diesmal komplett leer aus.

Stattdessen übernehmen Streaminganbieter wie Paramount+, Warners Max und AMC+ die freigewordenen Flächen in den Messehallen, um ihre Film und Serien-Highlights vorzustellen.

So gibt es auch in diesem Jahr wieder ein großes The Walking Dead-Panel mit den ersten Spin-offs. Auch Star Trek-Fans kommen wieder auf ihre Kosten – auch wenn viele prominente Gäste wegen des Streiks ausbleiben werden. Hinzu kommen Neuigkeiten zum Transformers-Franchise, dem Serienhit „Yellowjackets“ und vieles mehr aus dem Hause Paramount+.

Als weiteres Highlight wird die neue Staffel der Amazon-Serie „Das Rad der Zeit“ sowie das Spin-off „The Boys: Gen V“ erwartet. Vielleicht gibt es ja auch Neuigkeiten zur nächsten Staffel der Herr der Ringe-Serie.

Was bietet das Programm der Comic-Con 2023?

Das komplette Programm der SDCC 2023 mit sämtlichen Infos und Terminen zu den Panels findet man hier. Zu den Highlights gehören allerdings:

Das SDCC-Programm am Donnerstag, 20. Juli 2023

Harley Quinn (Serie, Max)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (Filmreihe, Paramount)

Ghosts (Serie, Paramount+)

Good Burger 2 (Film, Paramount+)

Cruel Summer (Serie, Freeform)

Twisted Metal (Serie, Peacock)

Das Rad der Zeit (Serie, Amazon Prime Video)

Masters of the Universe: Revolution (Serie, Netflix)

Talk to Me (Horrorfilm)

What We Do in the Shadows (Serie, FX)

Archer (Serie, FX)

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games)

Das SDCC-Programm am Freitag, 21. Juli 2023

Tiny Toons Looniversity (Trickserie, Cartoon Network)

My Adventures with Superman (Warner)

Teenage Euthanasia (Serie, Adult Swim)

Good Omens (Serie, Amazon Prime Video)

The Walking Dead-Universe (Serie, AMC)

Rick and Morty (Serie, Adult Swim)

The Continental: From the World of John Wick (Peacock, Amazon Prime Video)

Solar Opposites (Serie, Hulu/Disney+)

The Great North (FOX)

The Boys: Gen V (Serie, Amazon Prime Video)

Invincible (Serie, Amazon Prime Video)

Bob’s Burgers (Serie, FOX)

Das SDCC-Programm am Samstag, 22. Juli 2023

Snoopy Lives it Up (Serie, Apple TV+)

Futurama (Serie, Hulu/Disney+)

Heels (Serie)

American Dad! (Serie, TBS)

Ghosts of Ruin (Serie)

Abbott Elementary (Serie, ABC)

Family Guy (Serie, FOX)

Star Trek Universe (Paramount+)

Star Wars Outlaws (Game, Ubisoft/Lucasfilm)

Babylon 5: The Road Home (Film, Warner)

Das SDCC-Programm am Sonntag, 23. Juli 2023

Am Sonntag lässt man es wohl ruhig angehen, so sind keine großen Panels angekündigt. Stattdessen dürften die vielen Cosplayers und Comic-Fans hier noch einmal auf ihre Kosten kommen.