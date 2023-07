Star Wars: The Acolyte zeigt mit der Story die Entstehung der Dunklen Seite der Macht

Fans von Star Wars können sich auf eine neue Serie aus dem Sci-Fi-Franchise freuen. Star Wars: The Acolyte soll im kommenden Jahr auf Disney+ laufen und entführt die Zuschauer*innen in eine Zeit, in der die Galaktische Republik und der Jedi-Orden auf ihrem Höhepunkt waren.

Wir verraten euch, worum es in der kommenden Serie geht und auf welche Besonderheiten ihr euch freuen könnt.

Star Wars: The Acolyte thematisiert die Story zur Dunklen Seite der Macht

Worum geht es in der Serie? In der Mystery-Thriller-Serie verfolgen wir die Erlebnisse rund um eine einstige weibliche Padawan, die mit ihrem Meister wiedervereint wird. Die beiden schließen sich zusammen, um gegen eine Reihe von Verbrechen zu ermitteln.

Im Verlauf der Geschichte wird dem Duo klar, dass hinter den Verbrechen weitaus größere Konflikte stecken. Die Dunkle Seite der Macht soll nämlich eine zentrale Rolle in der Serie spielen.

Eine Gruppierung nutzt die Macht auf ihre eigene Weise und driftet dabei immer weiter auf die Dunkle Seite. Sie werden von keiner größeren Institution aufgehalten.

Folgende Schauspieler*innen wirken an der Serie mit:

Amandla Stenberg

Lee Jung-jae

Manny Jacinto

Dafne Keen

Jodie Turner-Smith

Rebecca Henderson

Charlie Barnett

Dean-Charles Chapman

Carrie-Anne Moss

Margarita Levieva

Es wird mehr Jedis zu sehen geben als in jeder anderen Star Wars“-Verfilmung. Doch genauso sehr wird es so viele moralisch fragwürdige Charaktere geben wie in keinem anderen Film oder keiner anderen Serie des Franchises zuvor.

Wann spielt die Serie? Die Handlung spielt rund 100 Jahre vor Episode 1. Zu dieser Zeit erleben wir die letzten Züge der Ära der Hohen Republik. Bislang gab es noch keine Live-Verfilmung von „Star Wars“, die zu so einer frühen Zeit spielt.

Serien-Schöpfer Leslye Headland erklärt, dass er mit der Serie zeigen will, wie es zur Infiltrierung durch den Sith-Lord kam. Er hat sich immer gefragt, wie die Jedis es zulassen konnten, dass jemand in den Senat eindringen konnte.