Comic-Con 2022: Alle Infos, Programm und Highlights der SDCC 2022

Die Comic-Con in San Diego gilt als die wichtigste und weltgrößte Comic-Messe und findet in diesem Jahr erstmals wieder Live vor Publikum statt. In den vergangenen zwei Jahren wurde die [email protected] wegen Corona ausschließlich online abgehalten, dafür für alle frei und kostenlos.

Nun freuen sich die Veranstalter endlich wieder darauf, die zahlreichen Fans wieder live vor Ort im legendären San Diego Convention Center begrüßen zu dürfen. Wir werfen einen Blick auf die wichtigsten Programm-Highlights und was wir alles erwarten dürfen.

Wann findet die Comic-Con 2022 statt?

Die San Diego Comic-Con (SDCC) öffnet am Mittwoch, den 20. Juli 2022 seine Tore und findet bis einschließlich Sonntag, den 24. Juli 2022 in den Messehallen mit zahlreichen Panels, Veranstaltungen und vieles mehr statt.

Kann man die Comic-Con 2022 wieder live streamen?

Die fünftägige Veranstaltung Comic-Con 2022 findet erstmals nach zwei Jahren wieder live vor Ort im San Diego Convention Center statt und ist nur für zahlende Kunden und Messebesucher frei zugängig.

Leider kann man die einzelnen Panels nicht live im Internet streamen – im Gegensatz zur [email protected] der letzten zwei Jahre, wo sämtliche Panels online und kostenfrei weltweit live übers Internet zur Verfügung standen.

Dennoch dürfen sich alle, die nicht vor Ort sein können, über sämtliche Highlights der SDCC im Internet und über Social-Media-Konten, einschließlich Twitter, YouTube und Instagram informieren. Weitere Infos findet man auf der eigenen Internetseite www.comic-con.org.

Filme und Serien auf der Comic-Con 2022

Wie gewohnt haben sich auch in diesem Jahr zahlreiche Studios mit ihren neuen Film und Serien-Highlights angemeldet. So gibt es etwa ein großes Panel zum Thema The Walking Dead und dem Star Trek-Franchise, wo neue Serien und Spin-offs vorgestellt werden – neben zahlreichen Stars der Serien als prominente Gäste.

Als absolutes Highlight des Jahres wird jedoch die Vorstellung der neuen Amazon-Serie Herr der Ringe sowie die Prequel-Serie Game of Throns: House of the Dragon von HBO/Sky erwartet, die sich ebenso mit eigenen Panels angekündigt haben.

Was gibt es Neues aus dem Hause Marvel oder DC? Fans dürfen sich in diesem Jahr erstmals wieder auf große Ankündigungen von Marvel/Disney und DC Comics freuen, die zuletzt eher auf eigene virtuelle Event-Veranstaltungen setzten. So sind etwa eigene große Panels von Marvel Studios und dem Marvel Cinematic Universe angekündigt, ebenso werden die nächsten DC-Filme im Kino vorgestellt.

Zusätzlich dürfen Fans sicherlich bei den kommenden Disney+ Day (am 8. September) und D23 Expo (Marvel/Disney am 9. bis 11. September) weitere Highlights erwarten.

Was bietet das Programm der Comic-Con 2022?

Das komplette Programm der SDCC 2022 mit sämtlichen Infos und Terminen zu den Panels findet man hier. Zu den Highlights gehören allerdings:

San Diego Comic-Con 2022: Das Programm am Donnerstag, 21. Juli 2022

The Rookie & The Rookie: Feds

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

Abbott Elementary

Teen Wolf the Movie

Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur

Vampire Academy

Masters of the Universe: 40 Years

Motherland: Fort Salem – The Final Battle

Severance

SpongeBob SquarePants

Our Flag Means Death

The Wheel of Time Origins

Shatner on Shatner

Beavis and Butt-Head Do Comic-Con

Solar Opposites

DC Harley Quinn (Staffel 3)

San Diego Comic-Con 2022: Das Programm am Freitag, 22. Juli 2022

Gremlins: Secret of the Mogwai

Marvel Studios

The Lord of the Rings: The Rings of Power

Tales of the Walking Dead

The Proud Family: Louder and Prouder

The Walking Dead

Paper Girls

Rick and Morty

For All Mankind

Bob’s Burgers

FX’s Little Demon

Lost in Space

FX’s Archer

The Great North

Green Lantern: Beware My Power

Keanu Reeves’ BRZRKR: The Immortal Saga Continues

San Diego Comic-Con 2022: Das Programm am Samstag, 23. Juli 2022

Evil

DC Black Adam

DC Shazam: Fury of the Gods

The Simpsons

House of the Dragon

American Dad & Family Guy

Star Trek Universe

Anne Rice’s Interview With the Vampire

The Sandman

The Orville: New Horizons

Mythic Quest

Resident Alien

Marvel Cinematic Universe

Chucky

San Diego Comic-Con 2021: Das Programm am Sonntag, 24. Juli 2022

The School for Good and Evil

FX’s Mayans M.C.

FX’s What We Do in the Shadows

