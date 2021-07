Die Comic-Con in San Diego als wichtige und weltgrößte Comic-Messe wird bedingt durch die Corona-Pandemie auch in diesem Jahr wieder ausschließlich online stattfinden: Die [email protected] 2021 findet vom 23. bis 25. Juli statt.

Wie viel kostet die Comic-Con 2021? Bereits im letzten Jahr zum 50. Jubiläum haben die Veranstalter wegen den außergewöhnlichen Bedingungen kein Eintritt von den Fans verlangt. Auch in diesem Jahr finden wieder sämtliche Panels vom 23. bis 25. Juli 2021 online und kostenfrei statt, abrufbar weltweit live übers Internet.

Wir haben euch innerhalb einer Übersicht die wichtigsten Themenwelten in diesem Jahr zusammengefasst und erklären euch, wie man an dem Online-Event teilnehmen kann.

Wie und wo findet die Comic-Con 2021 statt? Am Freitag, den 23. Juli um 18:00 Uhr deutscher Zeit, beginnt die [email protected] auf der eigenen Internetseite www.comic-con.org. Zudem stehen die über 350 Live-Panels auf YouTube zur Verfügung.

Filme und Serien auf der Comic-Con 2021

Wie gewohnt haben sich auch in diesem Jahr zahlreiche Studios mit ihren neuen Film und Serien-Highlights angemeldet. So gibt es etwa ein großes Panel zum Thema The Walking Dead und dem Star Trek-Franchise, wo neue Serien und Spin-offs vorgestellt werden – neben zahlreichen Stars der Serien als prominente Gäste.

Was gibt es Neues von Marvel oder DC? Fans müssen in diesem Jahr auf große Ankündigungen von Marvel/Disney (einschließlich Star Wars) und DC Comics verzichten. Beide großen Studios haben nämlich der [email protected] Home 2021 eine Absage erteilt. Vielmehr setzt man auf eigene virtuelle Event-Veranstaltungen, wie DC FanDome (am 26. Oktober), D23 Expo (Marvel/Disney) oder Star Wars Celebration 2021 zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr.

Was bietet das Programm der Comic-Con 2021? Das komplette Programm der [email protected] mit sämtlichen Links zu den Panels auf YouTube findet man hier. Zu den Highlights gehören allerdings:

Freitag, 23. Juli:

Dragon Ball Z

Paramount+ mit Star Trek: Prodigy , Star Trek: Lower Decks und mehr

, und mehr Amazon Prime Video und IMDb TV mit The Wheel of Time, Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time und Leverage: Redemption

und IMDb TV mit The Wheel of Time, und Leverage: Redemption Tuca & Bertie

HBO Max & Cartoon Network Studios mit Adventure Time: Distant Lands

Marvel Comics: X-Men

Masters of the Universe: Revelation (Netflix)

Motherland: Fort Salem

Crunchyroll Virtual Industry Panel

Star Wars: The High Republic – We Are All The Republic!

Batman: The Long Halloween, Part Two

Duncanville

Fear Street-Trilogy (Netflix)

Rick and Morty

Blade Runner: Black Lotus

Samstag, 24. Juli

HBO Max and Warner Bros. Animation mit Looney Tunes Cartoons

The Simpsons

Fear the Walking Dead

The Walking Dead: World Beyond

Central Park

Netflix‘ The Last Mercenary (mit Jean-Claude Van Damme)

SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Show

The Walking Dead

Family Guy

American Dad!

Netflix Lucifer

Sonntag, 25. Juli

Doctor Who

DC’s Legends of Tomorrow

Dexter

Army of Thieves (Netflix)

Bob’s Burgers