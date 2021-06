Paramount und CBS haben zum traditionellen Captain Picard Day einen weiteren Trailer zur 2. Staffel des neuen Serienhits Star Trek: Picard veröffentlicht. Mit den unheilvollen Worten „Time has been broken!“ steht Jean-Luc Picard in den vielen neuen Szenen nicht nur erstmals seinem legendären Gegenspieler der Kultserie „Star Trek: The Next Generation“ gegenüber, den mächtigen Q.

Auch wird ein wenig mehr über sein Schicksal nach dem dramatischen Finale der ersten Staffel enthüllt und bringt mit Seven of Nine (Jeri Ryan) einen weiteren beliebten Charakter aus dem „Star Trek“-Franchise zurück. Jedoch scheinen sich Picard, sein Team und Seven in einer alternativen Zeitlinie wiederzufinden, die nie Realität wurde.

Gleichzeitig macht der neue Preview-Trailer noch einmal deutlich: Die 2. Staffel von „Star Trek: Picard“ wird nicht vor nächstes Jahr auf CBS und hierzulande auf Amazon Prime Video an den Start gehen.

Star Trek Picard: Wie geht es in der 2. Staffel weiter?

Serien-Macher Akiva Goldsman lieferte bereits im Vorfeld einen kurzen Ausblick auf die Story der 2. Staffel, die sich wegen der Corona-Krise nun um ein volles Jahr verzögert hatte: Demnach knüpft die Staffel direkt an die dramatischen Ereignisse der ersten Staffel an, die direkten Einfluss auf das Schicksal von Jean-Luc Picard haben wird.

Wir erinnern uns: In der letzten Folge versucht Picard die romulanische Flotte aufzuhalten und opfert sein Leben für die Androiden. Picard stirbt an den Folgen des irumodischen Syndroms, sein Bewusstsein jedoch kann gerettet werden und wird in den von Dr. Soong und Agnes Jurati entworfenen Golem transferiert. Nachdem Picard als Android wiederbelebt wurde, erfüllt er nach einem Zwiegespräch mit Data dessen Wunsch und deaktiviert sein Bewusstsein.

„In der zweiten Staffel werden erschreckende Ereignisse vorhergesagt. Ich bin so aufgeregt, weil es die erste Staffel dauerte, dies alles vorzubereiten. Wir werden nicht den gleichen Bereich wie in den ersten Folgen abdecken. Es wird außergewöhnlich sein. Ich freue mich sehr darauf. Natürlich kann ich überhaupt nicht ins Detail gehen“, bestätigte damals Picard-Darsteller Patrick Stewart.

Star Trek: Picard: Patrick Stewart erklärt, warum Star Trek immer beliebt sein wird

Riker, Data und weitere Star Trek-Rückkehrer bestätigt

Die 2. Staffel von Picard verspricht sehr zur Freude der Fans nicht nur eine Rückkehr von Q aus der Kultserie „Star Trek: The Next Generation“. Auch Data (Brent Spiner), Counselor Troi (Marina Sirtis) und Commander Riker (Jonathan Frakes), die ja schon in der ersten Staffel mitwirkten, sind wieder mit von der Partie.

Zudem dürfen sich Fans auch auf ein Wiedersehen mit Whoopi Goldberg als Guinan in Staffel 2 freuen. Die Schauspielerin wurde in ihrer eigenen Talkshow höchstpersönlich von Patrick Stewart in seine Serie eingeladen. Zur Besetzung gehören außerdem noch Laris (Orla Brady), Cristóbal Rios (Santiago Cabrera), Agnes Jurati (Alison Pill), Soji (Isa Briones), Raffi Musiker (Michelle Hurd) und Elnor (Evan Evagora).

Unterdessen wächst das „Star Trek“-Universum mit der Comedyserie „Lower Decks“, den Neuzgängen „Star Trek: Prodigy“ und „Star Trek: Strange New Worlds“ mit Captain Pike und der USS Enterprise sowie eine weitere Staffel von „Star Trek: Discovery“ im Jahr 2022. Hier könnt ihr noch einmal den ersten Teaser-Trailer zu Picard Staffel 2 sehen: