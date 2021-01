Die Corona-Pandemie hat das Land weiterhin fest im Griff und auch die Kinos werden wohl nicht so schnell wieder öffnen können. Während Warner Bros. in den USA sämtliche Kinofilme für 2021 auf dem hauseigenen Streamingdienst HBO Max zeigen wird, kündigt Sony nun eine erneute massive Verschiebung der kommenden Blockbusterfilme bis 2022 an.

Dazu gehört auch der mit Spannung erwartete Uncharted-Film nach der populären Videospielreihe von Naughty Dog mit Spider-Man-Darsteller Tom Holland in der Hauptrolle. Sein erstes Abenteuer als junger Nathan Drake wurde nun massiv nach hinten verschoben: Statt diesen Sommer kommt Uncharted erst am 11. Februar 2022 in die Kinos.

Sony hatte Pläne für Remakes von God of War und Uncharted

Nathan Drake, Sully und Chloe Frazer dabei

Während erste Story-Details noch immer geheim gehalten werden, sind kürzlich erste mysteriöse Bilder zum Film erschienen, die einige Hinweise auf die Spielreihe preisgeben. Hinzu kommt ein erster Blick auf Sully, gespielt von Mark Wahlberg, der als Drakes Mentor eine tragende Rolle in dem Film spielen wird:

Uncharted: Der Film zeigt sich in neuen mysteriösen Bildern

Der „Uncharted“-Film wird von Regisseur Ruben Fleischer („Zombieland“, „Venom“) in Szene gesetzt. Zur weiteren Besetzung gehört Sophia Ali (Grey’s Anatomy) als die aus den Spielen wie Uncharted: The Lost Legacy bekannte Schatzsucherin Chloe Frazer. Mit dabei ist auch Antonio Banderas. Seine Rolle ist jedoch noch streng geheim und könnte durchaus die des Gegenspielers sein.

Ghostbusters verspätet sich ebenso

Sonys Neuordnung der Release-Termine betrifft auch den neuen Ghostbusters-Film, der statt im Juni nun erst am 11. November 2021 in den Kinos anlaufen wird. Das Musical „Cinderella“ wurde auf den 16. Juli verschoben und der Animationsfilm „Peter Rabbit 2“ kommt am 11. Juni in die Kinos.

Die Liste der Kinofilme, die sich in diesem Jahr wegen der Corona-Krise verspäten werden, umfasst zudem den neuen Bond-Film mit Daniel Craig, der auf den 8. Oktober verschoben wurde.