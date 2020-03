Uncharted-Film wird durch weiteren Hollywood-Star ergänzt

Nach all den anfänglichen Startschwierigkeiten mit der Verfilmung von Naughty Dogs erfolgreicher „Uncharted“-Reihe scheint der Stein nun endlich ins Rollen gekommen zu sein. Wie nun bekannt wurde, findet nun sogar eine weitere Hollywood-Größe in den Cast des Streifens. Zudem steht der inzwischen siebte Director nun endgültig fest.

Neue Darsteller für Uncharted

Mit Tom Holland als Nathan Drake hat der Film im vergangenen Jahr endlich seinen Protagonisten gefunden – auch wenn viele hofften, dass Namensvetter Nathan Fillion die Hauptrolle ergattern würde. Als Mentor Sully wurde dagegen Action-Veteran Mark Wahlberg festgelegt.

Uncharted: Der Film: Ist Sully gefunden? Mark Wahlberg soll Mentor von Tom Hollands Nathan Drake werden

Nun stehen weitere Schauspieler fest, die in den Cast von Uncharted – Der Film einziehen. Unter ihnen: Antonio Banderas. Der Oscar-Preisträger ist aus zahlreichen Filmen bekannt, nicht zuletzt durch seine epische Rolle als Zorro oder als El Mariachi in dem Klassiker „Irgendwann in Mexiko“.

© Sony Pictures – Antonio Banderas in „Leid und Herrlichkeit“

Fans von „Chilling Adventures of Sabrina“ dürfen sich außerdem auf Tati Gabrielle freuen, die in der Serie als Hexe Prudence auftritt. Als weitere Besetzung findet außerdem Sophia Ali („Grey‘s Anatomy“) in das Projekt.

Welche Rollen die einzelnen Darsteller im „Uncharted“-Film einnehmen, ist jedoch noch nicht bekannt.

Uncharted hat einen neuen Regisseur

Und man mag es kaum glauben, aber die Videospielverfilmung hat offenbar wieder einen leitenden Regisseur vorzuweisen. Ruben Fleischer war schon länger für diese Position im Gespräch, doch nun ist der Vertrag offiziell unterschieben.

Uncharted: Der Film: Protagonist Tom Holland verrät, wie der Film mit den Spielen zusammenhängt

Erscheinen soll der Film am 5. März 2021 und sich der Ursprunggeschichte der beliebten PlayStation-Spielreihe widmen. Deshalb wählte man auch den 23-jährigen Tom Holland als Besetzung für einen Nathan Drake in jungen Jahren, der sich noch in den Anfängen seiner Schatzsucher-Karriere befindet.