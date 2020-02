Uncharted: Der Film: Protagonist Tom Holland verrät, wie der Film mit den Spielen zusammenhängt

Nach den zahlreichen Problemen, die sich bei dem „Uncharted“-Film mit Tom Holland in der Hauptrolle ergeben haben, glauben schon viele nicht mehr an einen Erfolg der Videospielverfilmung. Der Protagonist zeigt sich allerdings außerordentlich optimistisch und verrät nun endlich mehr über das Projekt.

Sechs abgesprungene Regisseure und damit einhergehende Verzögerungen später meldet sich der Hauptdarsteller Tom Holland nun selbst zu Uncharted: Der Film zu Wort. Der blickt tatsächlich ausgesprochen positiv in die Zukunft, wenn es um die Verfilmung der Videospielereihe von Naughty Dog geht und erklärt auch warum.

Ein Kurzfilm mit Nathan Fillion („Castle“) in der Rolle seines Namensvetters Nathan Drake sorgte für Begeisterung im Netz. Viele sahen den 48-jährigen Schauspieler deshalb bereits als idealen Drake-Darsteller in einem vollumfänglichen „Uncharted“-Film.

Trotz der verblüffenden Ähnlichkeit und der großartigen Verkörperung erhielt jedoch „Spiderman“-Darsteller Tom Holland den Rollenzuschlag. Wenn man weiß, worum es in der kommenden Videospielverfilmung geht, macht die Wahl des weitaus jüngeren Schauspielers sogar deutlich mehr Sinn. So sagt Holland gegenüber IGN:

„Ich denke, was Uncharted bietet, was die meisten Videospielfilme nicht bieten, ist, dass es eine Ursprungsgeschichte der Spiele ist. Wenn man also die Spiele gespielt hat, hat man nicht gesehen, was im Film passieren wird. Und wenn man die Spiele nicht gespielt hat, wird man den Film genießen, weil es Informationen sind, die alle anderen zur gleichen Zeit erhalten.“