Uncharted: Wieder eine Videospielverfilmung, die flopt?

Denn die ersten Kritiken zu Uncharted trudeln langsam ein und sie berichten mit gemischten Gefühlen über die Videospielverfilmung. Tom Holland hat sich sicherlich noch nicht ganz vom Erfolg an den Kinokassen von Spider-Man: No Way Home erholt, schon ist er bald in einem weiteren Kino-Blockbuster zu sehen.

Diesmal ist der Film von Sony statt Marvel, doch fallen die ersten Meinungen zum Film diesmal nicht genauso wohlwollend aus. Wir haben die bisherigen Kritiker-Stimmen für euch eingefangen.

Ist Uncharted ein Flop?

Der Kino-Release von Uncharted steht bald bevor. Ab dem 17. Februar 2022 wird Tom Holland in seinem neuesten Film zu sehen sein. Diesmal nicht im „Spider-Man“-Kostüm, sondern als Schatzsucher Nathan Drake.

Die ersten Kritiker haben den Film vorab schon gesehen und ihre Meinungen abgegeben. Diese fallen gemischt aus, wobei die Tendenz ins Negative fällt. Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels schneidet der Film nämlich nur mit 52 Prozent auf RottenTomatoes ab. Auf IMDb bekommt der Film zwar eine ansehnliche 6,9/10, doch auf Metacritic hat er sogar nur einen Score von 47.

Das Online-Magazin Empire beschreibt den Film beispielsweise als:

„Ein Film, der auf einem Spiel basiert, das von Filmen inspiriert wurde, die viel besser sind als dieser, Uncharted ist ansehnlich genug, hätte aber so viel besser sein können.“

Total Film beschreibt ihn als Film mit Potenzial. Genug Potenzial, um eine Fortsetzung zu erlauben. Dennoch reiche der Film nicht an Genre-Idole wie Indiana Jones heran. Dieser Vergleich wurde in den Kritiken sogar häufig gezogen. Der Daily Express formulierte es sogar noch unverblümter und gab an, dass der Film zwar rasant sei und Regisseur Ruben Fleischer das Spider-Man-Training des Hauptdarstellers gut nutzt:

„[…]Aber Holland ist kein Harrison Ford.“

Wird der Film trotzdem die Zuschauerherzen gewinnen?

Auf den ersten Blick scheint Uncharted keine Revolution in der überschaubaren Reihe von Videospielverfilmungen darzustellen. Dennoch macht der Film auch nicht alles falsch. Er ist ein actionreiches Popcorn-Kino, das vor allem durch die Performance des Hauptdarstellers gewinnt.

„Uncharted geht auf Nummer sicher, ist aber vor allem ein lustiges und effektives Abenteuer mit einem besonders charmanten Tom Holland.“ IGN Movies

Kritiker waren in der Vergangenheit nicht immer nett zu Videospielverfilmungen, deshalb ist diese erste Reaktion auf den Film nicht besonders überraschend. Erste Kritiken haben selten einen wesentlichen Einfluss darauf, wie ein Film sich im Endeffekt an den Kinokassen machen wird.

Es bleibt also abzuwarten, bis Sonys Schatzsucher-Blockbuster in die Kinos kommt. Die Ähnlichkeit zu Indiana Jones, gepaart mit Tom Hollands Charisma und einer Geschichte, die von Naughty Dogs PlayStation-Spielen inspiriert wurde, sollte genug Schaulustige ins Kino locken, um sich eine eigene Meinung zu bilden.