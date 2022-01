Spider-Man: No Way Home – Fan zeigt, wie ein PS1-Spiel zum Film aussehen könnte

Spider-Man: No Way Home ist vor knapp einem Monat in den Kinos gestartet und konnte dort für den größten Erfolg seit dem Pandemiestart im März 2020 sorgen. Zu PS1-Zeiten hätte ein so großer Blockbuster eine Videospiel-Umsetzung spendiert bekommen.

Das dachte sich ein Fan und hat sich direkt daran gemacht, den Trailer im PS1-Stil umzusetzen.

Originalgetreues PS1-Demake zu Spider-Man: No Way Home

Auf YouTube veröffentlichte so der PS1-Demake-Künstler Jackarte ein neues Video, das genau zeigt, wie der Trailer von Spider-Man: No Way Home vor 25 Jahren auf der PS1 ausgesehen hätte:

Falls ihr den Trailer von „Spider-Man: No Way Home“ aber nicht mehr komplett im Kopf habt, dann könnt ihr euch das PS1-Demake sowie das Original gleichzeitig im Vergleichsvideo anschauen.

Originalgetreu: Das Demake des Trailers kommt mit dem gesamten Charme der PS1-Ära daher. Nicht nur sind die Umgebungen komplett detailarm, sondern auch die Gesichter der Charaktere sind seelenlose Texturen, die möglichst „realitätstreu“ den Schauspielenden nachempfunden sind. Darüber hinaus sind die teilweise kargen Animationen und das Wackeln von Texturen, das typisch für die PS1-Zeit ist, ebenfalls umgesetzt.

Nicht spielbar: Hinter dem Video verbirgt sich aber wirklich nur das. Es ist nur ein Trailer und es gibt keine spielbaren Elemente. Das Video wurde erstellt, um zu zeigen, wie ein PS1-Spiel rund um „Spider-Man: No Way Home“ aussehen könnte. Mehr als das wird es aber nicht dazu geben. Ihr dürft nach dem Trailer also kein volles Spiel zum Film erwarten.

Fans von Spider-Man haben aber weiterhin die Möglichkeit, Videospiele mit der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft zu spielen. Nachdem zum PS5-Launch Spider-Man Miles Morales erschienen ist, ist der Superheld in Spielen wie Marvel’s Avengers oder zuletzt Fortnite aufgetaucht.

Das nächste wirklich große Spiel mit Peter Parker aber erscheint 2023. Denn dann geht Insomniacs PlayStation-Exclusive in die nächste Runde. Dieses Mal müssen sich Peter und Miles zusammenschließen, um gemeinsam gegen Bösewichte wie Venom zu kämpfen.