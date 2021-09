Marvel’s Spider-Man 2: Venom ist so cool, dass Fans ein Spin-Off wollen

Marvel’s Spider-Man 2 wurde vor kurzem endlich offiziell enthüllt und setzt die Geschichte aus dem Hauptspiel und dem Spin-Off Miles Morales fort. Wie in beiden Spielen kurz angeschnitten wird der Bösewicht niemand geringeres als Venom sein. Da der Charakter so beliebt ist, hoffen die Fans bereits jetzt ein Spin-Off mit dem Symbioten.

Venom-Fans wollen ein Spin-Off nach Marvel’s Spider-Man 2

Noch ist nicht viel bekannt zu „Marvel’s Spider-Man 2“, aber der Bösewicht wird auf jeden Fall Venom sein. Das hat dafür gesorgt, dass Fans im Sub-Reddit in einem Thread mit über 2100 Likes bereits diskutieren, wie ein Spin-Off aussehen könnte.

„Das wäre perfekt, um Carnage vorzustellen, und ein Spiel ab 18 zu machen.“, lr031099 auf Reddit



„Wie wäre es wenn man Venom oder Spider-Man spielt und Carnage wäre der Bösewicht? Sie müssen es dann Maximum Carnage nennen“, elmcitysaint_ auf Reddit „Oh das erinnert mich daran, dass man bereits als Venom in Ultimate Spider-Man spielen könnte. das wäre so cool!“, realworldeditor auf Reddit

Ein Redditor stellt sich dagegen und hofft darauf, dass es kein Spin-Off gibt. So sagt CptMarvel_main, dass Venom einfach nur ein Bösewicht bleiben soll, ohne Spin-Offs oder Storys in denen er zum Anti-Helden wird. Es gibt also auch die andere Seite in den Kommentaren auf Reddit. Andere hoffen im Gegensatz dazu auf ein Spin-Off mit Spider-Gwen als Protagonistin.

Damit ein Spin-Off wirklich funktioniert, müsste Insomniac Games einen Trend, den das MCU immer wieder verfolgt, hinter sich lassen. Denn in den Filmen sterben meistens die Bösewichte, was für ein Spin-Off mit Venom nicht so hilfreich wäre. Damit das also passieren kann und nach den Ereignissen von „Marvel’s Spider-Man 2“ spielt, sollte Venom überleben.

So wurde Venom bisher gezeigt: Im ersten Teaser zu „Marvel’s Spider-Man 2“ ist in einer ganz kurzen Sequenz der beliebte Symbiot zu sehen. Das ist aber für Fans der Spiele keine wirkliche Überraschung, sondern die konsequente Fortsetzung. In Post-Credits-Szenen wurde der Bösewicht bereits kurz vorgestellt.

Achtung Spoiler: Denn wir wissen, dass im Spiel nicht Eddie Brock die berühmte Rolle übernehmen wird. Stattdessen ist der große Twist am Ende von „Marvel’s Spider-Man“, dass Harry Osborne, bester Freund von Peter Parker und Sohn von Norman Osborne aka The Green Goblin, vom Symbiot befallen wurde. Am Ende von Miles Morales will Norman seinen Sohn und damit Venom freilassen, seine Gründe dafür sind noch unbekannt.

Venom, hier aus dem Film Venom 2, befällt im Spiel nicht Eddie Brock sondern Peters besten Freund Harry Osborne. © Sony Pictures

„Marvel’s Spider-Man 2“ soll 2023 exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen und wird derzeit von Insomniac Games entwickelt. Danach macht das gleiche Studio aber direkt mit Marvel weiter. Denn sie arbeiten gleichzeitig an einem Spiel mit Wolverine in der Hauptrolle.