Neues DOOM-Spiel in Arbeit? Erste Hinweise machen Hoffnungen

DOOM (2016) von id Software war ein voller Erfolg. Der Reboot schlug ein wie ein geladener BFG-Schuss und das Sequel DOOM Eternal verpasste dem Ganzen sogar noch ein schmackhaftes Sahnehäubchen – und was für eines! Unsere finalen Gedanken zum finalen Story-DLC lest ihr hier:

DOOM Eternal The Ancient Gods Part 2: Krönender Abschluss einer Saga, it is done! – Test

Nach dem zweiten DLC DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2, der Anfang 2021 erschien, war dann vorerst Schluss mit dem glorreichen Singleplayer-Content.

Der eine oder die andere Slayer*in prügelt sich zwar immer noch die Master-Levels um die Ohren, allerdings lechzen die Fans bereits nach richtigem Nachschub-Content. Da dient ein Horde-Modus mit Update 6.66 leider auch nur temporär zum Zeitvertreib.

Die große Frage lautet also, wird es ein weiteres DOOM-Spiel geben? Bastelt id Software einen 3. Reboot-Teil?

DOOM 3-Reboot in Planung?

Einige Anzeichen dafür, dass es mit dem Doom Slayer weitergeht, gibt es bereits jetzt. Aktuell weist eine Stellenausschreibung darauf hin, dass es im Franchise weitergehen könnte.

Dank XboxWorlds, die zuerst auf das Jobangebot auf der ZeniMax-Webseite aufmerksam geworden sind, wissen wir, dass id Software neue Mitarbeiter*innen sucht. Im Detail sucht das Entwicklerstudio Combat Designer.

Allzu viele Informationen gibt es an dieser Stelle zwar nicht, allerdings ist eine Aussage relativ eindeutig: sie arbeiten an einem „neuen First-Person-Actionspiel“, das womöglich auf einen dritten DOOM-Reboot-Titel deuten könnte.

Zudem muss die gesuchte Person über „umfangreiche Kenntnisse zu kürzlich veröffentlichten id-Spielen“ verfügen – und jetzt kommt es: „inklusive DOOM (2016) und DOOM Eternal.“

Eindeutiger könnte eine Stellenausschreibung eigentlich nicht sein und dennoch ist dies noch lange keine offizielle Bestätigung, dass ein neuer Teil in Arbeit ist. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass die Person das Gunplay und das actionreiche Gameplay rund um den Doom Slayer mit dem Team von id Software für einen neuen Teil verändern, gar verbessern soll.

Falls dem nicht so ist, könnte id Software gerade an einem neuen Egoshooter arbeiten, womöglich an einem neuen Quake oder helfen sie wieder bei einem Rage? Fakt ist, die beiden DOOM-Teile sind die kürzlich veröffentlichten id-Spiele.

Was meint ihr, was das Jobangebot bedeutet? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!