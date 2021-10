DOOM Eternal: Update 6.66 bringt Horde-Modus und mehr!

Wie die Dämonen in DOOM Eternal kommt auch das nächste Update mit der verheißungsvollen Nummer 6.66 direkt aus der Hölle. Aber was hat das Update im Gepäck? Wir werfen einen kleinen Blick auf das nächst größere Paket mit diversene Neuerungen.

DOOM Eternal wird noch vor Halloween befeuert!

Süßes oder Saures: Für den Doom Slayer heißt es eher Saures, der sich ab dem 26. Oktober 2021 auf ordentlich Widerstand freuen darf. Noch vor dem nahenden Halloweenfestlichkeiten wird nämlich ein neuer Horde-Modus integriert, in dem der Name Programm sein wird. Es ist nicht ohne Grund das bislang größte Update in 2021.

Hier könnt ihr einen kleinen Einblick in den kommenden Horde-Modus erhalten. Dieser wird im Arcade-Stil inszeniert. Was so viel bedeutet wie ohne Ende Ballerspaß. Es geht um den Highscore.

Es wird eine „Herausforderung, die den Doom Slayer brechen soll“ und damit uns als Spieler*in. Erwarten wir also das Schlimmste vom Schlimmen. Einen kleinen Einblick erhaltet ihr hier auf YouTube. Hugo Martin, Game Director, und Joshur Boyle, Sr. Community Manager, haben den Modus bereits getestet.

Zudem wurden Verbesserungen am kompetitiven 2-vs.-1-Battle-Modus vorgenommen. Der BATTLE-MODUS 2.0 soll unter anderem eine neue Arena ins Spiel bringen. Als zusätzliche Neurungen werden strähnenbasierte Belohnungen, zwei neue Master-Level und mehr genannt.

Ghouls, Gourds & Galleons

Passend zu Halloween gibt es obendrauf noch ein Event: „VON GHULEN UND GALEONEN“

Wenn ihr ab sofort bis zum 23. November 2021 „DOOM Eternal“ zockt, könnt ihr ein paar kosmetische Gegenstände für euer Arsenal farmen. Darunter gibt es Skins wie:

den Gruseliger-Geist-Revenant

den Pain-O‘-Lantern-Pain-Elemental

einen „Mama hat mein Kostüm gebastelt“-Slayer

die Le-Manc-Master-Collection

Um an die EP für die Gegenstände zu gelangen, müsst ihr lediglich den Battle-Modus spielen, wöchentliche Herausforderungen abschließen oder Kampagnenlevel spielen. Und so sehen die Goodies aus.

© Bethesda/id Software