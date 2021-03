DOOM Eternal – Trailer und Releasetermin zum 2. Story-DLC – erscheint morgen!

Nachdem es vor wenigen Tagen schon einige Bilder und einen kleinen Teaser zu DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2 gab, folgt nun der offizielle Trailer zum neuen Story-DLC. Ihr könnt ihn euch hier direkt ansehen:

Was passiert in The Ancient Gods Part 2?

Nachdem wir im ersten Part einen Abstecher zurück zur Erde machten, die Blutsümpfe in der Hölle erkunden und einen etwas andersartigeren Abstecher nach Urdak vollziehen durften, folgt nun die wohl spannendste Auseinandersetzung von „DOOM Eternal“.

Der Doom Slayer bekämpft sein böses Gegenstück, was zu einer epischen Schlacht führt, die es so wohl noch in keinem DOOM-Teil zu sehen gab. Bethesda schreibt:

„Dein Krieg gegen die Hölle endet hier.“

Nachdem wir also im ersten Part dazu beitrugen, dass das oberste Übel, der Dark Lord, erwachen konnte, werden wir diesem nun ein für alle Mal Einhalt gebieten. Denn das war immerhin der Plan? Das oberste Böse erwecken, damit wir es endgültig platt machen können. Dann hat der Doom Slayer endlich Ruhe. Ergibt doch Sinn, oder?

Das passiert schließlich vor einer gewaltigen Bastion der Festung der Hölle, nachdem wir an der Seite des Doom Slayers dieses Mal nicht ohne Verbündete auskommen.

Der Doom Slayer kommt auf einen „Drachen“ geritten © id Software

Wir bereisen eine postapokalyptische Erde, die an The Last of Us erinnert, schauen noch einmal in Argent D’Nur vorbei, um uns Verbündete und einen Hammer zu sichern, der mit Argent-Energie an das Schwert aus „DOOM Eternal“ erinnert, und wir müssen ein letztes Mal alles geben vor der Festung der Hölle.

Seid ihr bereit? Neu sind unter anderem:

Ein Höllenbaron mit einem gewaltigen Morgenstern als Arm

Die Nightmare Imps aus DOOM 64 kehren zurück

Drachen als Begleiter: Der Doom Slayer kann jetzt wohl Drachen reiten, aber womöglich nicht im Gameplay selbst – abwarten?!

Argent-Hammer kann sogar im Kampf eingesetzt werden

Neue Maps und Areale in den bekannten Welten

Der Releasetermin von DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2 steht jetzt fest. Der neue DLC erscheint morgen, am 18. März 2021. Ihr müsst euch also nur noch einen Tag gedulden, bevor das große Dämonengemetzel weiter geht.