DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2 – Artwork und Leak zeigen neue Monster und mehr!

DOOM Eternal erhält mit „The Ancient Gods Part 2“ noch einen weiteren Story-DLC, der die Geschichte rund um den Doom Slayer wohl vorerst komplettieren wird.

Bethesda hat nun einen ersten Teaser geteilt, der Großes verspricht. Den visuellen Teaser mitsamt Datum für den Trailer seht ihr hier:

DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part Two

Teaser trailer on 03.15.2021 pic.twitter.com/77pXRpqNqg — DOOM (@DOOM) March 7, 2021

Der Teaser-Trailer zu „DOOM Eternal: The Ancient Gods Part Two“ erscheint demnach am 15. März 2021 und wird dann sicher erstes Gameplay präsentieren.

Was wird im Teaser-Trailer gezeigt?

Wir wissen dank dem Ende des ersten Teils, dass wir es mit einem monströsen Slayer-Pendant zu tun bekommen. Wir kämpfen also gegen eine Kreatur, die wie ein bösartiger Doom Slayer auftritt. Was wir nicht wissen, ist, wie genau das am Ende aussehen wird und wie die Kämpfe gegen „uns selbst“ ablaufen. Es gibt jedoch diverse Hinweise, was wir im Trailer sehen könnten.

So könnte sich das oberste Übel hier in einem speziellen Schutzanzug gegen uns stellen. Wenn wir davon ausgehen, dass sich der bösartige Slayer als roter Krieger mit dem Argent-Schwert in der Hand (siehe Bild) entpuppt, werden die eigentlichen Kämpfe gegen unser böses Gegenstück wohl nicht so ablaufen wie erwartet. So kämpfen wir scheinbar weniger „gegen uns selbst“, sondern lediglich gegen eine weitere Slayer, der jedoch die eine oder andere Überraschung bereithalten könnte.

Außerdem lässt das Schaubild auf eine Art großen Showdown schließen, in dem das Böse ein für alle Mal vom Guten besiegt wird – zumindest hoffentlich.

DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2 – Schauplätze, Monster und Release?

Zudem wurden bereits ein paar Bilder über den Bethesda-Store geleakt, die unter anderem bekannte Kreaturen zurückbringen.

Da hätten wir zum einen den bekannten Heavy Weapon Dude auch bekannt als Chaingunner aus DOOM 2. Das ist der rot gekleidete, bösartig dreinblickende Mann mit dem MG in der Hand. Er hat jetzt neben seinem MG einen Schild:

© id Software

Die Shadow-Imps aus DOOM 64 werden wohl ebenfalls in altbekannter Form auftreten. Neu hingegen sind augenscheinlich ein Baron of Hell in einer blau glänzenden Form (siehe Artwork). Es könnte ein gepanzerter Baron der Hölle sein. Außerdem gibt es da noch neue Dämonen, die wie Drachen aussehen. Insgesamt wird es also ein wenig Abwechslung im Dämonenalltag geben.

© id Software

Davon ab dürfen wir schon jetzt einen Blick auf die Schauplätze werfen. Ein Ort wirkt wie ein postapokalyptisches Setting wie das aus The Last of Us 2. Außerdem kehren wir wohl in die Hölle und nach Sentinel zurück, wie es den Anschein macht.

© id Software

© id Software

© id Software

Wann „DOOM Eternal: The Ancient Gods Part Two“ erscheint, ist bis jetzt noch unbekannt. Das Release-Datum wird jedoch wohl nächste Woche im Rahmen des Trailers kommuniziert werden.