The Last of Us

© HBO

News & Videos zu The Last of Us

The Last of Us-Serie: So könnte Pedro Pascal als Joel aussehen

The Last of Us-Serie: Darsteller für Joel und Ellie stehen fest und es sind beides GoT-Stars

The Last of Us-Serie bekommt plötzlich neuen Regisseur

US-Sender HBO beginnt mit der Produktion der The Last of Us-Serie

The Last of Us Remastered: Ladezeit um 70% reduziert, wohlgemerkt auf PS4

The Last of Us: Ist Game of Thrones-Star Nikolaj Coster-Waldau als Joel in der HBO-Serie dabei?