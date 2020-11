Die erfolgreiche Spielreihe The Last of Us von Naughty Dog wird von dem US-Sender HBO als gleichnamige TV-Serie verfilmt. Inzwischen bestätigt das Studio gemeinsam mit Sony und den Entwicklern hinter dem Horror-Survival offiziell den Produktionsstart der Serie.

HBO, unter anderem bekannt für die Serienhits Westworld und Game of Thrones, möchte trotz der Corona-Krise schon bald mit der Produktion der ersten Staffel beginnen. Hinter dem Zombie-Horror steht Chernobyl-Macher Craig Mazin, der gemeinsam mit dem Spieleentwickler Neil Druckman auch das Drehbuch verfassen wird.

The Last of Us 2 unterstützt auf PS5 den DualSense-Controller, aber was genau?

Zum kreativen Team der Serie schließt sich Carolyn Strauss an, die zuvor bereits an der HBO-Serie „Game of Thrones“ maßgeblich mitwirkte. Produziert wird die TV-Serie von Naughty Dog gemeinsam mit Sony Pictures, PlayStation Productions und Warner Media für HBO.

Wer wird Joel und Ellie darstellen?

Was jedoch in der offiziellen Pressemitteilung von HBO und Naughty Dog noch nicht genannt wurde, ist die Besetzung der Serie. Demnach wird weiterhin noch nicht offiziell verraten, wer nun für die beiden Hauptrollen, Joel und die junge Ellie, in der engeren Auswahl ist.

Bislang kursieren eine Menge Gerüchte über mögliche Kandidaten. Besonders der dänische „Game of Thrones“-Star Nikolaj Coster-Waldau (bekannt als Jaime Lannister) wird von den Fans für die Rolle als Joel heiß gehandelt. Ob er tatsächlich den Part übernehmen wird, dürfte in nächster Zeit feststehen.

The Last of Us 2: Das neue Update verändert ab sofort euer gesamtes Spiel!

The Last of Us wird zur TV-Serie

„The Last of Us“ folgt den Überlebenden, dem Texaner Joel und der jungen Ellie, die gemeinsam durch eine postapokalyptische USA ziehen. Nachdem die Menschheit von einer Pilzinfektion heimgesucht wurde, verwandeln sich die Infizierten in aggressive Mutanten – sprich Zombies. Joel und Ellie kämpfen in einer feindlichen Umgebung ums Überleben.

Das erste Spiel von Naughty Dog erschien 2014 für die Playstation 4 und wurde schon bald nach dem Release mit weltweit über 3,4 Millionen verkauften Exemplaren zum internationalen Überraschungshit. Im Juni 2020 erschien schließlich mit The Last of Us 2 der seit längerem angekündigte Nachfolger des Spiels.

The Last of Us 2: Habt ihr dieses Supernatural-Easter Egg entdeckt?