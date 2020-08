The Last of Us 2 belohnt Erbarmungslos-Spieler mit geheimen Ende

The Last of Us 2 wurde vor kurzem mit Update 1.05 ausgestattet, das neben einigen coolen Gameplay- und Grafik-Mods mit zwei neuen Spielmodi ausgestattet wurde: Dem knallharten Permadeath, der einen einzigen Tod mit einem abrupten Spielende bestraft und dem Grounded-Schwierigkeitsgrad aka Erbarmungslos.

Letzterer kann Spielern bei einem erfolgreichen Spieldurchlauf offensichtlich nicht nur eine der beiden neuen Trophäen bescheren, sondern auch einen alternativen, zauberhaften musikalischen Abgang.

Erbarmungslos: Alternativer Abspann für The Last of Us 2

Was bringt das Beenden auf Erbarmungslos? Schließt ihr TLOU2 auf der Schwierigkeitsstufe Erbarmungslos erfolgreich ab, werdet ihr mit der vollständigen Version von Future Days belohnt – und das von niemand Geringerem gesungen als Joel höchstpersönlich. Ein stolzer Spieler teilt das magische Ende bei Twitter:

Ellies und Joels Song: Future Days

Was hat es mit dem Lied auf sich? „Future Days“ wird von Joel in einer Szene zu Beginn des Spiels bereits wenige Sekunden lang angesungen, wenn er Ellie ihre eigene Gitarre vermacht. In der emotionalen Rückblende stoppt Joel jedoch an einem gewissen Punkt verlegen und wir hören ihn das Lied im Spiel nie mehr zu Ende singen …

Geschickte Hardcore-Fans, die den herausfordernden Spielmodus von „The Last of Us 2“ bezwingen, kommen nun also neben der Trophäe Heb zwei Gräber aus endlich in den vollständigen Genuss des wunderschönen Songs.

The Last of Us 2: Ein Ende so treffend wie gefährlich

Dieses geheime, alternative „The Last of Us 2“-Ende ist nur eine kleine Abweichung zum sonstigen Abspann, aber eine ausgesprochen emotionale, die einige Spieler nach dem nervenaufreibenden Gameplay, gepaart mit der tragischen Story wahrhaftig zu Tränen rühren kann. Immerhin verbindet dieses Lied Joel und Ellie liebevoll miteinander und genau dieses Lied ist es auch, das Ellie am Ende nicht mehr fähig ist richtig zu spielen.