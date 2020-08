The Last of Us 2 erhält mit Update Erbarmungslos-Modus und Permadeath

The Last of Us 2

Wie es aussieht, können sich Spieler von The Last of Us 2 bald über ein weitaus anspruchsvolleres Spielerlebnis freuen. Durch die neu hinzugefügten PS4-Trophäen kann erahnt werden, dass mit einem neuen Update der ultraschwere Grounded-Mode in TLoU2 findet, der Spielern des ersten Teils unter dem Schwierigkeitsgrad Erbarmungslos bekannt sein sollte. The Last of Us 2: Erbarmungslos mit Permadeath Im ersten Teil bedeutet die Erbarmunglos-Stufe, dass Vorräte praktisch nicht vorhanden sowie Tipps, Hinweise und der Lauschmodus deaktiviert sind. Die Gegner verursachen dabei dreifachen Schaden und auch das HUD wird in dem Modus komplett entfernt. Außerdem werden Kontrollpunkte weitaus seltener gesetzt. In Part 2 scheint der Schwierigkeitsgrad noch um den Permadeath ergänzt worden zu sein, denn die Bedingung für die Trophäe Du kann das nicht stoppen lautet wie folgt: „Schließe die Geschichte mit aktiviertem endgültigen Tod auf einer beliebigen Einstellung ab.“



© SIE/PlayCentral Was bedeutet Permadeath? Finde mit dem neuen Modus tatsächlich der dauerhafte Tod in TLoU2 bedeutet es genau das: Sterben Ellie oder Abby im Spielverlauf, bleiben die Protagonisten tot und ihr müsstet euren Durchgang komplett von Neuem beginnen. Kann Erbarmunglos auch ohne Permadeath gespielt werden? Da das Achievement für das Abschließen des Grounded-Mode unabhängig von der Permadeath-Trophäe erspielt werden kann, scheint der Dauertod auch auf andere Schwierigkeitsgrade anwendbar und je nach Bedarf aktivierbar zu sein. © SIE/PlayCentral Wann die neue Schwierigkeitsstufe und der endgültige Tod in „The Last of Us 2“ finden, wurde von Entwickler Naughty Dog noch nicht bekannt gegeben. Da die Trophäen aber bereits jetzt hinzugefügt worden sind, scheint eine Freischaltung nicht mehr in allzu weiter Ferne zu liegen.

