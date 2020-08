The Last of Us 2: Das neue Update verändert ab heute euer gesamtes Spiel!

The Last of Us 2 erhält mit Update 1.05 ein ultimatives Upgrade! Wie bereits durch die kürzlich hinzugefügten Trophäen klar wurde, erwarten uns dabei unter anderem der bereits aus Teil 1 bekannte Schwierigkeitsgrad Erbarmungslos und der ultratödliche Permadeath.

Doch das ist noch nicht alles: Auch Grafik, Sound und das allgemeine Gameplay können durch zahlreiche neue Modi komplett verändert werden und euch die TLOU2-Welt beispielsweise spiegeln, verpixeln oder in schwarz-weiß erleben lassen.

Mit dem neuen Update könnt ihr The Last of Us 2 sogar wie ein Retro-Game aussehen lassen. © SIE/Naughty Dog

The Last of Us 2: Alle Inhalte in Update 1.05

Welche neuen Trophäen gibt es? Durch den guten alten Grounded– oder Erbarmungslos-Schwierigkeitsgrad könnt ihr die Trophäe Heb zwei Gräber aus abstauben, indem ihr das Spiel mit gefährlicheren Gegnern, extrem seltener Munition, raren Materialien und deaktivierten HUD-Elementen durchspielt.

Gleichzeitig kommt unabhängig davon der Endgültige Tod hinzu. Habt ihr diesen Modus aktiviert, habt ihr nur diese eine Chance das Game durchzuspielen. Sterbt ihr auch nur einmal, müsst ihr komplett von vorne beginnen. Als Belohnung gibt es die zweite neue Trophy Du kannst das nicht stoppen.

Kann ich die neuen Modi unabhängig von einander aktivieren? Ja! Du kannst den leichtesten Schwierigkeitsgrad wählen, den Endgültigen Tod aktivieren und so die Trophäe am leichtesten ergattern. Hardcore-Gamer können allerdings auch Permadeath mit Grounded-Modus kombinieren.

© SIE/PlayCentral

Mods für Grafik, Audio und Gameplay in TLoU2

Ja, tatsächlich könnt ihr die Optik, aber auch den Sound und das Gameplay von „The Last of Us 2“ mit Update 1.05 komplett verändern. Mit über 30 Grafik-Render-Modi könnt ihr die Stimmung im Spiel komplett auf den Kopf stellen oder mit den folgenden Gameplay- und Sound-Modifikatoren den Spielverlauf ein wenig anspruchsvoller, anspruchsloser oder einfach nur komplett abgedreht gestalten:

Spiegelwelt

Bei Tod spiegeln

Zeitlupe

Bullet-Time-Modus

Unendliche Munition

Unendliche Fertigung

Unendliche Nahkampfwaffen-Haltbarkeit

Unendliche Lauschmodus-Reichweite

Ein Schuss

Berührung des Todes

8-Bit-Audio

4-Bit-Audio

Helium-Audio

Xenon-Audio

Wie aktiviere ich die Mods in The Last of Us 2? Um die verrückten Anpassungen zu nutzen, müsst ihr das Extras-Menü aufrufen und euch an der bunten Auswahl an Anpassungen bedienen. Allerdings werden die erst nach einmaligen Abschluss des Spiels freigeschaltet.

Anpassung der Filmkörnung und Lauschmodus deaktivieren

Mit dem neuen Patch 1.05 werden außerdem einige Wünsche von „The Last of Us 2“-Spielern realisiert, die wir euch im Folgenden auflisten werden:

Spielzeit wird im Spielstand auf die Sekunde genau angezeigt

wird im Spielstand auf die genau angezeigt Filmkörnung-Anpassungsoption

Option Lauschmodus zu deaktivieren

Option der Bewegungssensor-Funktion beim Zielen

Bogenwurf-HUD-Anzeigeoption

Option den Beschleunigungsgrad beim Zielen anzupassen

Option Neigungsstärke beim Zielen anzupassen

Verbesserte Barrierefreiheit bei Begegnung „Ground Zero“ Sammelobjekt-Verfolgung Verbesserter Lauschmodus für Sammelobjekte Seil-Gameplay.

bei

Wann erscheint das Update 1.05? Der aktuelle TLoU2-Patch wird am heutigen 13. August 2020 erscheinen. Eine Uhrzeit ist bisher nicht bekannt. Möglicherweise könnte sich der Release in Deutschland noch bis in die späten Abendstunden oder sogar bis in die frühen Morgenstunden des Folgetags ziehen.