Die erfolgreiche Spielreihe The Last of Us von Naughty Dog wird von dem US-Sender HBO als TV-Serie verfilmt. Das Studio hinter den Serienhits Westworld und Game of Thrones kündigte Anfang des Jahres die Verfilmung an. Bedingt durch die Corona-Krise kommt die Serienadaption des Zombie-Horrors von Chernobyl-Macher Craig Mazin in den vergangenen Monaten jedoch nicht so voran, wie vom Sender und den Fans erhofft.

Während die Produzenten der HBO-Serie, Craig Mazin und Spieleentwickler Neil Druckmann, derzeit nach einer Besetzung der beiden Hauptrollen Joel und der jungen Ellie suchen, kursieren bereits eine Menge Gerüchte über mögliche Kandidaten. Darunter wird auch der dänische „Game of Thrones“-Star Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) für die Rolle als Joel heiß gehandelt.

Fans wünschen sich Nikolaj Coster-Waldau als Joel

Nun wurde der dänische Schauspieler von Fans auf Reddit gefragt, ob er denn nun in der „The Last of Us“-Serie mitspielen wird. Eine klare Antwort bleibt Nikolaj Coster-Waldau den Fans schuldig, jedoch dementierte er die Gerüchte über seine Besetzung aber auch nicht. Stattdessen wich er der Frage geschickt aus und meinte: „Ich habe gerade Teil 2 erhalten. Was für ein großartiges Spiel.“

Es bleibt also weiterhin offen, ob Coster-Waldau tatsächlich die Hauptrolle als Joel in der HBO-Serie erhält, passen würde er auf jeden Fall. Wann die Serie schließlich in Produktion geht, steht noch aus. HBO wird die Endzeitserie gemeinsam mit Naughty Dog-Präsident Evan Wells für Sony Pictures Television und PlayStation Productions drehen. Ein Starttermin dürfte nicht vor 2021 erfolgen.

The Last of Us wird verfilmt

„The Last of Us“ folgt den Überlebenden, der Texaner Joel und der jungen Ellie, die gemeinsam durch eine postapokalyptische USA ziehen. Nachdem die Menschheit von einer Pilz-Infektion heimgesucht wurde, verwandeln sich die Infizierten in aggressive Mutanten – sprich Zombies. Joel und Ellie kämpfen in einer feindlichen Umgebung ums Überleben.

Das erste Spiel von Naughty Dog erschien 2014 für die Playstation 4 und wurde schon bald nach dem Release mit weltweit über 3,4 Millionen verkauften Exemplaren zum internationalen Überraschungshit.

Im Juni 2020 erschien schließlich mit The Last of Us 2 der seit längerem angekündigte Nachfolger des Spiels. Nach dem Release von Teil 2 entbrannte jedoch ein enormer Shitstorm auf die Entwickler von Naughty Dog und Neil Druckmann selbst. Grund ist die Story des Spiels, die auf den ersten Teil aufbaut und der jugendlichen Elli handelt. Der massive Ärger bezieht sich auf Ellis Liebesbeziehung zu einer anderen Frau, was bei vielen Fans nicht besonders gut ankam.

Die Serien-Macher bekräftigen inzwischen, dass sie die Story für die Umsetzung nicht abändern werden: