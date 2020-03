Das beliebte Endzeit-Abenteuer The Last of Us wird bald nicht mehr nur auf PlayStation-Konsolen zu sehen sein, sondern auch im Fernsehen. Denn zur Zeit ist zurzeit eine TV-Serie zu Ellies und Joels Abenteuer für den Sender HBO in der Mache.

Diese überraschende Nachricht meldet The Hollywood Reporter. Für die TV-Adaption des PS-Exclusives zeichnen sich Craig Mazin (Erschaffer der Serie Chernobyl) und Neil Druckmann (Writer und Creative Director von „The Last of Us“) verantwortlich. Sie schreiben die Serie gemeinsam, Druckmann wird darüber hinaus als Executive Producer fungieren.

Als weitere Produzenten sind Carolyn Strauss und Evan Wells am Projekt beteiligt. Wells ist der Präsident von Naughty Dog, dem Entwicklerstudio hinter „The Last of Us“. Die Serie wird eine Co-Produktion zwischen PlayStation Studios und Sony Pictures Television.

© Sony Interactive Entertainment/Naughty Dog

Darum geht’s in der The Last of Us-Serie

Die HBO-Serie von „The Last of Us“ wird die Geschehnisse des ersten Spiels behandeln, das für die PS3 und PS4 erschienen ist. Zudem könnten noch weitere Inhalte aus dem kommenden Sequel The Last of Us Part 2, das am 29. Mai für PS4 erscheint, ihren Platz in der Serie finden.

„The Last of Us“ wird vor allem wegen dem Storytelling und der Atmosphäre gelobt. In dem Spiel versucht Joel – Vater einer verstorbenen Tochter – das 14-jährige Mädchen Ellie aus einer Quarantänezone zu schmuggeln. Es ist ein gefährlicher Pilzvirus ausgebrochen, der das Überleben der amerikanischen Bevölkerung drastisch gefährdet. Diese Mission entwickelt sich zu einer gemeinsamen Reise, in der sich Joel und Ellie gegenseitig zu beschützen versuchen.

Ein Traum von Mazin erfüllt sich

Mazin hat das Game nicht nur selbst oft gespielt, er zeigt sich auch sehr erfreut über die Zusammenarbeit mit Druckmann:

„Neil Druckmann ist ohne Frage der beste Storyteller im Videospiel-Medium und The Last of Us ist sein Magnum Opus. Es ist seit Jahren mein Traum, die Chance zu bekommen, sein atemberaubendes Kunstwerk adaptieren zu dürfen und ich fühle mich sehr geehrt, dies in Zusammenarbeit mit Neil zu tun.“

Das Sequel The Last of Us Part 2 erscheint am 29. Mai für PS4 © Sony Interactive Entertainment/Naughty Dog

Weitere Serien von PlayStation-Franchises geplant

Wie Chris Parnell, Co-Präsident von Sony Pictures Television Studios, verrät, soll dies übrigens erst der Startschuss für mehrere Serien sein. Es gibt Pläne, noch andere PlayStation-Franchises fürs TV zu adaptieren. Beispielsweise wurde gerade erst ein neuer Director für die Verfilmung von Naughty Dogs erfolgreicher „Uncharted“-Reihe gefunden.