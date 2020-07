Wer mit dem Ende von The Last of Us 2 nicht zufrieden ist, der sollte wissen, dass Game Director Neil Druckmann ursprünglich ein noch düstereres Finale geplant hatte. Gemeinsam mit der Story-Writerin Halley Gross erklärt er, wie das Ende eigentlich geplant war.

Wir sprechen an dieser Stelle eine Spoiler-Warnung aus, da sich hier zum Ende von TLoU2 geäußert wird, um das alternative Ende zu erläutern.

The Last of Us 2 bindet für die Darstellung des Rattenkönigs drei Schauspieler zusammen

The Last of Us 2: Das alternative Ende für Abby

Grundsätzlich war das Ende von „The Last of Us 2“ bereits lange in der jetzigen Form geplant. Es gab jedoch ein ganz entscheidendes Detail, das die letzten Momente des Spiels weitaus finsterer gestaltet hätte, wenn es tatsächlich so umgesetzt worden wäre. Das alternative Ende enthüllte Halley Gross im Podcast-Interview von Game Informer:

„Wir haben viele Überlegungen darüber angestellt, wie dieser letzte Akt aussehen soll, aber der letzte Stand war, dass Ellie Abby töten würde.“





Zur Hälfte der Produktionszeit haben die Entwickler ihre Meinung jedoch noch einmal geändert und sich dazu entschieden, dass Ellie Abby in der letzten Sekunde loslassen und damit am Leben lassen wird.

Was bedeutet das The Last of Us 2 Ende? Normalerweise hätte Ellie die Möglichkeit gehabt ihre Gegenspielerin in dem finalen Kampf zu töten. Doch indem sie Abby verschont, konnte besser veranschaulicht werden, dass der menschliche Teil in Ellie, der auch durch die Liebe zu Joel existiert, die Rachegelüste überwinden kann.

Lev sollte in TLoU2 sterben

Gross sei regelrecht schockiert über die plötzliche Änderung gewesen und Druckmann meinte, dass es sich anfangs sogar falsch anfühlte Abby leben zu lassen. Schlussendlich sei es jedoch die ehrlichere und passendere Entwicklung für den Charakter gewesen, auch wenn sich dadurch die Aussage ein wenig verschoben hat.

In diesem Moment hätte Ellie ihre Nemesis töten können … © SIE/Naughty Dog

Eines der Hauptargumente für Abbys Überleben war wohl die Tatsache, dass auch Lev überlebt hatte. Ursprünglich sollte er nämlich ebenso wie seine Schwester Yara sterben.

The Last of Us 2: Ein Ausnahmetitel, der uns den Schlaf raubte – Test

Wie findet ihr das alternative Ende von „The Last of Us 2“? Hättet ihr euch lieber das düsterere Finale gewünscht oder seid ihr mit der jetzigen Version zufrieden? Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare!