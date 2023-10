The Last of Us 2 scheint PS5-Remaster zu bekommen

The Last of Us beinhaltet unbestritten eine der beliebtesten Videospiel-Geschichten, die je erzählt wurde. Joel und Ellie haben es geschafft, eine riesige Fangemeinde für sich zu gewinnen.

Der Release des zweiten Teils der Geschichte ist mittlerweile über drei Jahre her. Die LinkedIn-Beschreibung eines Mitarbeiters soll nun Pläne für ein PS5-Remaster von The Last of Us 2 geleakt haben.

The Last of Us 2: LinkedIn-Profil verrät Remaster-Pläne

Mit „The Last of Us 2“ ist ein würdiger Nachfolger des ersten Teils erschienen, der sich innerhalb kürzester Zeit als einer der am schnellsten verkauften Titel jemals entpuppte.

Exklusiv für PlayStation 4 erschienen, war schnell klar, dass es ein umfangreiches Update für die Current-Gen-Konsole PlayStation 5 geben wird. Das kam mit einem der ersten großen Patches und brachte neben schnelleren Ladezeiten auch eine verbesserte Grafik und DualSense-Unterstützung mit sich.

Nach diesem Update dachte niemand, dass es ein Remaster des zweiten Teils für PS5 geben wird, doch das scheint bei Naughty Dog in Arbeit zu sein.

Die Jobbeschreibung eines Mitarbeiters auf LinkedIn lässt das vermuten. Dort beschreibt er seine Tätigkeit wie folgt:

„Verantwortlich für die Überwachung der Produktion aller ausgelagerten Environment-Art-Assets, Waffen und interaktiven Props für The Last of Us: Teil 1 und The Last of Us 2: Remastered.“

PlayStation 5-Remaster trotz großem Update?

Das Performance-Update schien für viele Fans ein größeres Remaster für die Current-Gen ausgeschlossen zu haben. Wenn wir der Jobbeschreibung Glauben schenken, scheint allerdings genau das gerade in Arbeit zu sein.

Gänzlich überraschend wäre das nicht. Bereits beim ersten Teil hat es sich Naughty Dog nicht nehmen lassen, ein Jahr nach Release auf der PlayStation 3 ein Remaster für die PS4 zu veröffentlichen.

Behaltet aber immer im Hinterkopf: Solange Naughty Dog selbst nichts zu den Plänen sagt, sind und bleiben es Gerüchte. Zumal haben die Entwickler gerade alle Hände voll zu tun, denn für das „The Last of Us“-Universum wird gerade ein Multiplayer-Titel entwickelt.