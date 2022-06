The Last of Us Multiplayer offiziell bestätigt: „Eigenständiges Spiel in enormen Umfang“

Es war ein offenes Geheimnis, dass Entwickler Naughty Dog bereits seit längerer Zeit an einem Multiplayer-Erlebnis zu dem Franchise The Last of Us werkelt. Offizielle Informationen gab es bislang aber keine, weshalb der Start des Summer Game Fest 2022 von vielen Spieler*innen herbeigesehnt wurde. Und tatsächlich gab es neben der Ankündigung des Remakes The Last of Us Part 1 und Neuigkeiten zu der The Last of Us-Serie bei HBO erste Infos zum kommenden Multiplayer.

The Last of Us: Erste Infos zum Multiplayer

Im Rahmen der Show sprach Moderator Geoff Keighley mit Creative Director Neil Druckmann über den Mehrspielermodus und welche Ideen in das Projekt fließen. Während des Gesprächs wurde eine erste Konzeptskizze aus dem geplanten Multiplayer-Erlebnis gezeigt.

Darauf sind zwei Charaktere mit Waffen zu sehen, während im Hintergrund die amerikanische Großstadt San Francisco von einer riesigen Flutwelle überrollt wird.

© SIE/Naughty Dog

Wie es heißt, arbeite Naughty Dog an etwas viel Größeren als nur einem einfachen Multiplayer-Modus:

„Dieses Erlebnis ist ein äußerst ehrgeiziges Vorhaben. Wir bauen unser Studio deutlich, um sicherzustellen, dass wir dieses originalgetreue, eigenständige Spiel in seinem enormen Umfang und mit seiner riesigen Welt so entwickeln, wie es Fans von The Last of Us und Naughty Dog erwarten“, so Senior Manager Communications Rochelle Snyder von Naughty Dog auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Weiterhin schreibt Rochelle Snyder:

„Wir wollen unseren neuesten Einstieg in den Multiplayer-Modus wagen, um neue Spieler zu gewinnen und gleichzeitig eine aufregende Herausforderung für unsere erfahreneren Fans zu bieten. Nächstes Jahr werdet ihr weitere Neuigkeiten erhalten und wir können es kaum erwarten, euch das Team vorzustellen, das hinter diesem neuen Erlebnis steckt!“

Zusammengefasst dürfen wir also einen riesigen Standalone-Multiplayer im The Last of Us-Universum erwarten. Laut Druckmann soll das Spiel so groß ausfallen, wie jeder Singleplayer-Titel, den Naughty Dog bislang entwickelt hat. Dabei soll die generelle Story von The Last of Us in das Multiplayer-Erlebnis eingebaut werden und zudem über neue Charaktere verfügen.