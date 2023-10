Achtung, es folgen Spoiler für Mirage & Valhalla: Mit dem Action-Adventure Assassin’s Creed Mirage erhält Protagonist Basim, nach seinem ersten Auftritt im Quasi-Vorgänger Valhalla sein eigenes Spiel. Wir erklären euch nachfolgend, was die Sequenzen am Ende des Abenteuers genau zu bedeuten haben.

Die Wurzel der Albträume

Basim wird immer im Laufe der „Mirage“-Story über Jahre hinweg von Albträumen geplagt. Darin sieht er immer wieder einen bedrohlichen Dschinn, vor dem er große Angst hat. Er kann sich nicht erklären, warum ihm diese Kreatur erscheint.

Gegen Ende der Story von „Assassin’s Creed Mirage“ bietet sich unserem Helden schließlich die Gelegenheit, Antworten zu finden. Seine letzte Zielperson, die Anführerin des Orden der Ältesten in Bagdad, offenbart ihm, der unterirdische Teil der Festung der Verborgenen würde diese bereithalten.

Von Neugier getrieben beschließt Basim deshalb, gemeinsam mit Nehal nach Alamut zu reisen.

Nach einem steinigen und blutigen Weg erreicht unser Hauptcharakter ein geheimnisvolles Tor unterhalb der Burg und Nehal zeigt Basim, wie er es öffnen kann. Anhand der Architektur ist klar, dass dieser Ort von den Isu erbaut wurde. Kurz darauf erreicht Basim einen Sarkophag, in dem sich Nehal befindet!

Ein Mitglied der Ersten Zivilisation

Doch was hat alles das nun zu bedeuten? In einer anschließenden Sequenz, die einen Mix aus Cutscenes und kurzen Gameplay-Passagen bietet, erfahren wir, dass Nehal tatsächlich Basim ist. Sie ist ein Teil seiner Persönlichkeit, die sich als imaginärer Freund manifestiert und ihn über Jahre hinweg begleitet hat.

Hier wird der Bogen zu „Valhalla“ geschlagen, denn darin wurde enthüllt, dass Basim eigentlich die Wiedergeburt des Isu Loki ist. Nehals Name lässt sich mit „Neugepflanzter Baum“ (Persisch) übersetzen, was auf den Weltenbaum Yggdrasil aus der nordischen Mythologie verweist.

Loki war ein Mitglied der Aesir-Isu, die später als Vorbild für die nordische Mythologie rund um Odin, Thor sowie weitere Gottheiten und Fabelwesen dienen sollten. Diese Aesir übertrugen ihr Bewusstsein in die Maschine Yggdrasil, was ihnen letztendlich erlaubte, als Menschen wiedergeboren zu werden.

Nehal ist gewissermaßen der Samen des Weltenbaumes, der Lokis Wiedergeburt ermöglichte.

Die Bedeutung des Isu-Hologramms

Was zeigt das Hologramm? Nehal aktiviert in dieser Sequenz von „Assassin’s Creed Mirage“ schließlich noch einen Isu-Gegenstand, der eine Hologrammaufzeichnung startet. Darin sehen wir, wie ein Isu von einem anderen gefoltert wird. Es zeigt Basims Erinnerungen aus seiner Zeit in Gefangenschaft als Loki.

Der Isu, der Loki schlägt und foltert, ist der Dschinn, der Basim in seinen Albträumen quält. Oder eher gesagt: Das Monster ist die Personifikation dieses grausamen Teils seiner Vergangenheit, der ihn selbst tausende Jahre später in einem anderen Leben noch immer quält, ehe Basim hiermit ins Reine kommt.

Wer ist Lokis Peiniger? Nun, diese Frage lässt sich nicht mit Gewissheit beantworten. In der nordischen Mythologie sorgte Loki für Baldurs Tod. Danach wurde er gefangen genommen und gefoltert. Verantwortlich hierfür war Göttervater Odin. Denkbar wäre, dass sich „Mirage“ hier an der mythologischen Vorlage orientiert.

Damit wäre Odin („Valhalla“-Protagonist Eivor) Lokis Peiniger.

Valhalla rückt näher

Am Ende dieser Sequenz verschmilzt Basim mit Nehal, woraufhin Loki wiedergeboren wird. Dies wird auch dadurch deutlich, dass Basims Adler Enkidu seinen Meister attackiert. Loki schwört, Rache an jenen nehmen zu wollen, die ihn einst wegsperrten, was zu den Ereignissen in Valhalla überleitet.

„Assassin’s Creed Mirage“ ist seit dem 5. Oktober 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC erhältlich.